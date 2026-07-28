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Scrubs: Staffel 2 des Serien-Revivals hat für 2026 einen Release-Termin - doch für uns in Deutschland bleibt die wichtigste Frage offen

Zumindest für die USA steht der Release-Termin der neuen Scrubs-Staffel fest. Aktuell wissen wir nicht, ob es bei uns erneut zu einer Verspätung kommt.

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Vali Aschenbrenner
28.07.2026 | 15:36 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
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Die erste Staffel des Serien-Revivals von Scrubs startete bei uns mit einem Monat Verspätung. Daumen drücken, dass sich das bei der zweiten Season nicht wiederholt! Bildquelle: DisneyABC Die erste Staffel des Serien-Revivals von Scrubs startete bei uns mit einem Monat Verspätung. Daumen drücken, dass sich das bei der zweiten Season nicht wiederholt! Bildquelle: Disney/ABC

Schon am 30. September 2026 geht Scrubs in die nächste Runde. Der US-Sender ABC hat bestätigt (via TV-Line), dass zu diesem Termin gleich zwei der insgesamt zehn neuen Episoden des Serien-Revivals erscheinen – der Rest der Episoden folgt im Wochentakt.

Der Release-Termin von Staffel 2 steht für Deutschland noch nicht fest

Doch was bedeutet das für den Release in Deutschland? Nun, wir wissen es aktuell schlichtweg nicht. Ob wir hierzulande ebenfalls schon ab dem 30. September in den Genuss der neuen Scrubs-Folgen kommen, wurde bisher nicht offiziell bekannt gegeben und ist auch nicht unbedingt garantiert.

Schon die erste Staffel des Scrubs-Revivals startete bei uns mit einem Monat Verspätung bei Disney Plus: Während es in den USA schon am 25. Februar losging, mussten wir uns bis zum 25. März gedulden.

Wir haben bei der deutschen PR nachgefragt, doch die konnte uns bisher auch keine konkrete Info durchgeben. Sobald wir ein Update haben, lassen wir es euch natürlich unverzüglich wissen!

Bis dahin wisst ihr aber zumindest schon einmal darüber Bescheid, dass es im September Scrubs-Nachschub gibt – es bleibt bloß abzuwarten, wann er bei uns aufschlägt.

Video starten 0:30 Scrubs kehrt zurück und wir haben mit Zach Braff und Donald Faison darüber gequatscht

Was ihr sonst zu Staffel 2 des Scrubs-Revivals wissen solltet

Hier die wichtigsten Infos auf einen Blick, bei denen wir uns ein kleines bisschen wiederholen werden:

  • Staffel 2 startet am 30. September 2026 in den USA, ein Release-Termin für Deutschland steht aktuell noch nicht fest.
  • Die Season wird insgesamt zehn neue Folgen umfassen.
  • Laut Zach Braff und Bill Lawrence könnte das Serien-Revival fünf Staffeln lang laufen.
  • In der zweiten Season sollen altbekannte Fan-Lieblinge wie John C. McGinley als Dr. Cox oder Neil Flynn als Hausmeister wieder vermehrt in den Fokus rücken.
  • Joel Kim Booster wird nicht in der Rolle von JDs Rivalen Dr. Kevin Park zurückkehren.
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Mehr dazu, was aktuell rund um Scrubs passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Wie zufrieden seid ihr mit den neuen Folgen zu der Kult-Sitcom: Gefällt euch das Serien-Revival von Scrubs bisher oder habt ihr daran etwas auszusetzen? Was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

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