Hinweis auf Counter-Strike 2: Hat Nvidia gerade das Sequel zu einem der größten Shooter geleakt?

Heute richten wir das Visier auf den aktuellen Nvidia-Treiber.

Nvidia sorgt im Internet für Furore, denn mit einem ihrer letzten Treiber-Updates für Grafikkarten, haben sie womöglich ein Sequel zu Counter Strike geleakt. Hier erfahrt ihr, was es damit auf sich hat und wie wir den Leak einschätzen.

Was ist passiert?

Wie dem Twitter-Nutzer Aquarius aufgefallen ist, wurde in einem der letzten Treiber-Updates ein neues Control-Panel mit dem Namen Counter-Strike 2 hinzugefügt. Außerdem gibt es auch neue exe-Dateien mit den Namen csgo2.exe und cs2.exe . Ansonsten gibt es keine weiteren offiziellen Informationen zu einem neuen Counter-Strike, weder vom Entwickler noch von Nvidia.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Unsere Einschätzung

Da das Control-Panel zu Counter-Strike 2 neu angelegt wurde, handelt es sich um einen durchaus ernst zu nehmenden Leak, weswegen man tatsächlich in absehbarer Zukunft mit Neuigkeiten bezüglich Counter-Strike rechnen kann. Im Raum steht allerdings die Frage, ob es ein neuer Teil, ein Remake, ein Remaster oder nur ein größeres Update sein wird.

Denn: Der Name deutet zwar eindeutig auf Counter Strike 2 beziehungsweise Counter Strike: Global Offensive 2 hin, jedoch sollte man seine Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Bereits seit einiger Zeit kursieren Gerüchte im Internet, dass CS:GO ein Upgrade mit der Source 2 Engine bekommen könnte. Dies würde auch die 2 im Control-Panel erklären. Am Ende heißt das Zauberwort jedoch abwarten .

Bis es Nachschub bei Counter-Strike gibt, solltet ihr euch dringend anschauen, mit welchen Shootern ihr euch bis dahin die Zeit vertreiben könnt:

Was haltet ihr von dem Leak durch das Treiber-Update von Nvidia? Braucht ihr überhaupt ein neues Counter Strike oder seid ihr mit der Masse an verfügbaren und kommenden Ego-Shootern bedient? Was würdet ihr euch von einem neuen Counter-Strike, einem Remake oder einem Remaster wünschen? Schreibt's in die Kommentare!