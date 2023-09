Studie belegt: Wenn ihr im Homeoffice arbeitet, tut ihr etwas für die Umwelt

Homeoffice ist gut für die Umwelt, finden US-amerikanischer Forscher heraus. (Bild: Rymden - adobe.stock.com)

Eine Studie der US-amerikanischen National Academy of Sciences hat herausgefunden, dass Menschen, die von zuhause aus arbeiten, weniger Treibhausgase erzeugen. Was logisch klingt, wurde damit nun erstmals belegt.

Wer nicht extra ins Büro fährt, verursacht laut den Forschern bis zu 54 Prozent weniger Emissionen. Bei Menschen, die in einem Hybrid-Modell arbeiten, sehen die Zahlen jedoch anders aus.

Ein bis vier Homeoffice-Tage nicht so umweltfreundlich

Ein Tag Homeoffice in der Woche reduzierte die Emissionen nur um zwei Prozent. Wo Energieeinsparungen im Büro stattfanden, wirkte sich das nicht auf den Arbeitsweg aus.

Homeoffice an zwei oder vier Tagen pro Woche reduzierte die Treibhausgase einer Person um bis zu 29 Prozent im Vergleich zu Mitarbeitern vor Ort.

Homeoffice stellt viele Unternehmen vor eine Probe, das zeigt dieses Beispiel:

Wie wurde getestet?

Forscher der Cornell University und von Microsoft nutzten unter anderem Daten von Microsoft-Mitarbeitern zum Pendel- und Heimarbeitsverhalten. Damit errechneten sie in fünf Kategorien die voraussichtliche Treibhausgasemissionen von:

Büroangestellten

Homeoffice-Angestellten

Hybrid-Aangestellten

Vor allem zwei Bereiche waren Hauptverursacher von Emissionen: Energieverbrauch im Büro und der tägliche Weg zur Arbeit.

Die Nutzung von IT- und Kommunikationstechnologie, also Laptops, Headsets, Handys und so weiter, haben laut der Studie einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Umwelt.

Ein weiterer, umweltfreundlicher Vorteil von Homeoffice ist die Entlastung von Fahrzeugen auf den Straßen zu Hauptverkehrszeiten. Das verbessere laut den Forschern den Kraftstoffverbrauch anderer Verkehrsteilnehmer.

Die Autoren der Studie warnten jedoch, dass die Arbeit von zu Hause aus sorgfältig geplant werden muss, um Emissionseinsparungen zu erzielen.

Homeoffice ist nicht gleich umweltfreundlich

Wer im Homeoffice arbeitet, ist im Umkehrschluss allerdings nicht gleich umweltfreundlich oder gar klimaneutral. Der Grund ist simpel: Wer mehr zuhause ist, der stößt Emissionen anderweitig aus, vor allem durch soziale Interaktionen oder Hobbys.

Haushalte sind nicht immer optimiert, was die Nutzung erneuerbarer Energien und die Effizienz eigener Geräte angeht. So ist beispielsweise ein kleiner Haushaltsdrucker wahrscheinlich weniger energieeffizient als ein Bürodrucker.

Die Ergebnisse der Studie gelten zwar nicht für alle Arbeitnehmer - ein Busfahrer kann zum Beispiel nicht von zu Hause aus arbeiten -, aber sie geben Hinweise darauf, wie Arbeitgeber im Büro die Emissionen ihres Unternehmens verringern können.

Homeoffice ist heißes Eisen, nicht nur in Deutschland, sondern auch bei amerikanischen Firmen. Die Studie zeigt, dass die Arbeitnehmer, die von zuhause aus arbeiten können, der Umwelt guttun. Wie steht ihr zu Homeoffice? Glaubt ihr, dass das auf absehbare Zeit der richtige Weg ist? Oder arbeitet nur der, der sich auch am Arbeitsplatz befindet? Schreibt es gerne in die Kommentare!