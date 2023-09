Studie zur 4-Tage-Woche zeigt, dass wir bei 5 Tagen Arbeit einen Tag damit verbringen, fast nichts zu tun

Füße hoch im Büro? Rein rechnerisch machen wir das sehr oft. (Bild: Nadia L/peopleimages.com - adobe.stock.com)

Für die Vier-Tage-Woche wird seit Jahren immer wieder plädiert. Angeblich verbessert sie die Produktivität und doch trauen sich viele Unternehmen nicht, die Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer zu reduzieren.

Fortune veröffentlichte eine Studie, die eine klare Aussage trifft.

Fünf Tage Arbeit sind nicht produktiv

Die Studie hat herausgefunden, dass die meisten von uns zwar fünf Tage im Büro verbringen, aber effektiv nur vier Tage arbeiten. Das kann vielerlei Gründe haben, einige davon sind:

Erschöpfung

Nicht genügend Arbeit

Arbeit aufschieben

Unterhaltungen mit Kollegen

Manche haben aus der Not eine Tugend gemacht und einfach zwei Jobs angenommen.

Die gemeinnützige Organisation 4 Day Week Global hat in einer eigenen Studie belegt, dass Arbeitnehmer in einer 33-Stunden-Woche genau so viel leisten können wie in 38 Stunden. Eine solche Verteilung wäre im Schichtbetrieb in mehreren Branchen denkbar und bezieht sich nicht nur auf Büroberufe.

Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung sagt nicht nur, dass sich 81 Prozent der Deutschen eine 4-Tage-Woche wünschen, sondern dass Beschäftigte dadurch auch gewinnen würden. Mehr Zeit mit der Familie, eine bessere Work-Life-Balance und infolgedessen ein gesünderes Leben wären die Vorteile.

Langzeitstudie beweist Vorteile

4 Day Week Global hat selbst ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht, in dem sie Menschen begleitet haben, die zwölf Monate lang nur vier statt fünf Tage die Woche gearbeitet haben.

Die Ergebnisse des Projekts sind eindeutig - und schlagen in dieselbe Kerbe wie die der Hans-Böckler-Stiftung.

Während der zwölf Monate haben Probanden die verringerte Arbeitszeit effizienter genutzt. Obwohl sie sich anfangs gestresst fühlten, weil sie für ihre Aufgaben weniger Zeit hatten, ließ dieses Gefühl irgendwann nach.

Die Organisation hat herausgefunden, dass sich die körperliche und geistige Gesundheit der Mitarbeiter verbessert hat. Sie hatten mehr Zeit und waren zufriedener mit ihrer Arbeit und ihrem Leben.

Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Seit dem Aufkeimen von KI wandeln sich Jobs und ganze Joblandschaften drastisch. Google hat eine KI in petto, die News schreibt, und Gizmodo hat seine ganze Redaktion in Spanien rausgeschmissen.

Mehrere Studien belegen die Vorteile einer Vier-Tage-Woche gegenüber einer Fünf-Tage-Woche. Menschen leben gesünder, haben mehr Freizeit und sind zufriedener. Was haltet ihr von der Vier-Tage-Woche? Würdet ihr gerne einen Tag weniger arbeiten, um mehr Zeit für euch zu bekommen? Oder habt ihr Bedenken, dass euch der Job durch die kürzere Arbeitszeit zu stressig wird? Teilt eure Gedanken gerne in den Kommentaren.