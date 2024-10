Horizon Zero Dawn: Remastered-Edition hat nahezu die identischen PC-Anforderungen wie Forbidden West

Die Remastered-Version von Horizon Zero Dawn wartet mit denselben PC-Anforderungen wie Forbidden West auf.

Etwas mehr als vier Jahre nach der ursprünglichen PC-Portierung von Horizon: Zero Dawn steht in Kürze die Remastered-Edition an. Am 31. Oktober können sich PC-Spieler (erneut) in das erste Abenteuer von Aloy stürzen.

Mit der neuen Version gehen auch neue Systemanforderungen einher - und die PSN-Account-Pflicht, die nahezu jeden PC-Release von Sony in den vergangenen Monaten zu einem heiß diskutierten Thema machte:

Zurück zu den PC-Anforderungen: Entwicklerstudio Nixxes hat heute in einem Beitrag auf X/Twitter die notwendigen Spezifikationen für Horizon Zero Dawn Remastered bei vier verschiedenen Grafik-Presets genannt. Folgende Komponenten benötigt euer PC:

Horizon Zero Dawn Remastered PC-Specs Minimum (720p @ 30 FPS) CPU: Intel Core i3-8100 od. AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-8100 od. AMD Ryzen 3 1300X RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce GTX 1650 od. AMD Radeon RX 5500 XT

Nvidia Geforce GTX 1650 od. AMD Radeon RX 5500 XT Speicherplatz: 135 GByte Medium (1080p @ 60 FPS) CPU: Intel Core i5-8600 od. AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 od. AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 3060 od. AMD Radeon RX 5700

Nvidia Geforce RTX 3060 od. AMD Radeon RX 5700 Speicherplatz: 135 GByte Hoch (1440p @ 60 FPS od. 4K @ 30 FPS) CPU: Intel Core i7-9700 od. AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700 od. AMD Ryzen 7 3700X RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 3070 od. AMD Radeon RX 6800

Nvidia Geforce RTX 3070 od. AMD Radeon RX 6800 Speicherplatz: 135 GByte Sehr hoch (4K @ 60 FPS) CPU: Intel Core i7-11700 od. AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700 od. AMD Ryzen 7 5700X RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia Geforce RTX 4080 od. AMD Radeon RX 7900 XT

Nvidia Geforce RTX 4080 od. AMD Radeon RX 7900 XT Speicherplatz: 135 GByte

In allen Fällen wird Windows 10 64-Bit oder neuer vorausgesetzt. Ob für die genannten Auflösungen und Werte Upscaling benötigt wird, nennt Nixxes nicht explizit.

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei den genannten PC-Anforderungen mit Ausnahme des Speicherplatzes um die identischen Spezifikationen zum PC-Port von Horizon: Forbidden West handelt, dürfte das aber wie zum damaligen Zeitpunkt nicht der Fall sein.

Diese Deckungsgleichheit dürfte auch einen Vorgeschmack darauf geben, welche grafische Qualität Horizon Zero Dawn mit der Remastered-Version tatsächlich auf euren PC bringen wird. Zur Erinnerung gibt es hier nochmal den PC-Trailer von Forbidden West:

1:21 Horizon Forbidden West kommt bald für PC und die Grafik im Trailer ist einfach nur beeindruckend

Fraglich bleibt aber, ob die aufgehübschte Grafik euch dazu bewegen kann, trotz PSN-Zwang euch die Remastered-Version von Horizon Zero Dawn auf die Platte zu laden - immerhin wart ihr damals nicht gerade happy mit der Entscheidung. Hat sich eure Einstellung dazu geändert oder werdet ihr auf das Remaster definitiv verzichten?