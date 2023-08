20:53 Ist Silent Hill 2 das unmögliche Remake? - mit Jasmin Gnu

2023 wird ein Horrorjahr - im allerbesten Sinne! Denn mit Alan Wake, Silent Hill und Alone in the Dark werden drei altehrwürdige Horror-Reihen wiederbelebt und nun bekommt auch noch Little Nightmares einen dritten Teil, in dem wir uns endlich im Koop gruseln dürfen.

Aber ist das am Ende wirklich ein Grund zur Freude oder entwickeln sich diese Wiederbelebungsversuche zu matschigen Zombies, nur noch eine Leere Hülle ihres Originals? Darüber und über unsere Horror-Geheimtipps und Hoffnungen spricht Géraldine auf der gamescom mit Horror-Expertin Jasmin Gnu.

Jasmin alias Gnu ist Deutschlands erfolgreichste Gaming-YouTuberin und hat dieses Jahr für euch die Opening Night Live an der Seite von Geoff Keighley moderiert. Auf Twitch und YouTube spielt sie für euch alles von Zelda bis Horror-Geheimtipp.

Géraldine liebt alles mit dem Präfix Horror: Horrorspiele, Horrofilme, Horrorcomics, Horrorkostüme. Egal ob 30 Jahre alter Klassiker oder nieschige Fan-Kreation, nichts ist vor ihr sicher. Horrorspiele haben Angst vor IHR.

Ist Silent Hill 2 das riskanteste Remake aller Zeiten? Wie will man übersetzen, was das Original zu einem wahren Horrorklassiker gemacht hat? Ist die Subtilität und der Interpretationsspielraum eine große Chance für das Remake oder sein größtes Verhängnis?

Das und mehr seht ihr oben im Video, oder ihr hört es hier im Podcast:

