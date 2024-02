Silent Hill 2: Neues Gameplay enthüllt - und dazu gibt’s überraschend ein kostenloses Spiel

Ein guter Tag für Fans von Silent Hill.

Nach einer jahrelangen Durststrecke war die neueste State of Play für Fans von Silent Hill gleich doppelt spannend: Es gibt nicht nur neues Gameplay zum Remake von Silent Hill 2 zu sehen, mit Silent Hill: The Short Message ist sogar überraschend ein neues Spiel erschienen - exklusiv für Playstation 5 und kostenlos!

Silent Hill: The Short Message ist schon da und kostenlos spielbar

Nicht nur der plötzliche Release von The Short Message erinnert an den Marketing-Stunt zum längst eingestellten Silent Hills, der das Internet in Aufregung versetzte. The Short Message ist auch spielerisch nah an P.T.: In der Ego-Perspektive irren wir durch ein Labyrinth aus Räumen, die schon lange kein Kammerjäger mehr aufgesucht hat.

Silent Hill: The Short Message steht seit dem 31. Januar 2024 zum Download zur Verfügung, aufgrund der Zeitverschiebung ist es bei uns aber erst am 1. Februar soweit. Das Spin-off dreht sich um eine Hauptfigur namens Anita, die eine mysteriöse Villa in Deutschland (woop!) erkundet.

Einen Vorgeschmack auf The Short Message bekommt ihr im offiziellen Release-Trailer. Seid aber schon mal gewarnt: Wie für die Silent-Hill-Reihe üblich, ist das natürlich nichts für schwache Nerven.

1:40 Silent Hill: Release-Trailer zum überraschend veröffentlichten Gratis-Spiel The Short Message

Neues Gameplay zum Remake von Silent Hill 2

Es gibt auch Neuigkeiten zum Remake von Silent Hill 2 - einen Gameplay-Trailer, um genau zu sein. Wer sich bereits 2001 durch die nebligen Straßen des Original gegruselt hat, wird hier eine Menge altbekannter Locations wiedererkennen. Gerätselt und gekämpft wird natürlich auch:

1:34 Silent Hill 2: Im Gameplay-Trailer zum Remake wird viel geknobelt, noch mehr gekämpft

Silent Hill 2 wird über 20 Jahre nach Release noch immer als das beste Spiel der Reihe gehandelt. Die Hoffnungen und Erwartungen an die Neuauflage sind unter Fans entsprechend hoch. Gleichzeitig gibt es aber auch viel Skepsis, nachdem Konami aufgrund des Bruchs mit Hideo Kojima und der daraus resultierenden Einstellung von Silent Hills enttäuschte.

Abwarten: Das Remake von Silent Hill 2 hat zum aktuellen Zeitpunkt keinen konkreten Release-Termin und soll irgendwann 2024 für PC und Playstation 5 erscheinen.

Mit Concept Artist Masahiro Ito und Komponist Akira Yamaoka sind schon mal zwei Entwickler des Originals wieder involviert. Für die Neuauflage ist Bloober Team (Layer of Fear) verantwortlich. Mehr zum Remake von Silent Hill 2 und was gerade sonst bei der altgedienten Horror-Reihe von Konami passiert, erfahrt ihr unter den Links oben.