Einer der größten Handy-Hersteller der Welt kehrt Android endgültig den Rücken

Huawei verzichtet bei kommenden Smartphones wie dem Mate 70 komplett auf Android. (Bildquelle: Huawei / Google)

Seit Jahren ist Huawei mit US-Sanktionen belegt. Infolgedessen konnte der Smartphone-Hersteller nicht mehr direkt auf das von Google entwickelte Android-System zurückgreifen und liefert seine Geräte seit August 2019 stattdessen mit »Harmony OS« aus.

Dieses setzte im Kern noch auf das »Android Open Source Project«, damit ließen sich die US-Restriktionen zumindest etwas abschwächen. Das Sideloading vieler Android-Apps war damit immerhin noch möglich, auch wenn der Zugriff auf den Google Play Store gefehlt hat.

Im Oktober kündigte Huawei Abkehr von dieser Vorgehensweise an. Stattdessen wird das kürzlich vorgestellte und China-exklusive Mate 70 per noch folgendem Update auf »Harmony OS Next« setzen und damit das erste Huawei-Smartphone sein, das komplett ohne Android auskommt.

Bei diesem Betriebssystem handelt es sich laut dem Unternehmen um ein »vollständig in Eigenregie entwickeltes OS«, die Trennung von Android wird entsprechend auch offiziell vollzogen.

Mit rund 110 Millionen Codezeilen soll das neue Betriebssystem eine »optimierte Nutzererfahrung« bieten. Erste herstellereigene Benchmarks sprechen von einer um 30 Prozent gesteigerten Leistung und einer rund einstündigen Verlängerung der Akkulaufzeit (via The Register).

Mit dieser Entwicklung fällt zeitgleich die Möglichkeit des Sideloadings von Android-Apps weg. Solltet ihr also das Mate 70 aus China importieren, müsst ihr euch darauf einstellen, dass zahlreiche Anwendungen nicht zur Verfügung stehen, sobald dieses das Update auf Harmony OS Next erhält. Dieses soll im Laufe des nächsten Jahres erfolgen; 2025 sollen zudem alle neuen Huawei-Geräte mit Harmony OS Next laufen.

Huawei selbst verspricht, dass inzwischen 10.000 Apps nativ auf Harmony OS Next verfügbar sind. Die sechsstellige Marke soll innerhalb weniger Monate geknackt werden.