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Kostenlos bei Epic: Diese Woche bekommen Fans von rundenbasierter Taktik gleich zwei Rollenspiel-Perlen

Das Roguelite Roguewaters und das 4X-Strategiespiel Songs of Conquest landen gerade ohne Preisschild direkt in eurer Epic-Bibliothek.

Profilbild von Marie-Lena Höftmann

Marie-Lena Höftmann
04.06.2026 | 17:33 Uhr

Ihr habt die Wahl aus Fantasy-Armee und Piraten-Schnetzelei. Ihr habt die Wahl aus Fantasy-Armee und Piraten-Schnetzelei.

Es ist mal wieder Donnerstag und für manche von euch ist heute sogar Feiertag. Aber statt Jesus zum Fronleichnam mit Brot und Wein zu huldigen, schmeißen wir die Sause lieber mit Gratis-Spielen. Die bekommt ihr zum Glück überall, egal in welchem Bundesland ihr rumhängt.

Dieses Mal hat Epic wieder famose zwei Titel für euch, die ihr innerhalb der folgenden sieben Tage einsammeln und behalten dürft: Songs of Conquest und Rogue Waters.

Zu den kostenlosen Spielen auf Epic

Songs of Conquest

Video starten 1:30 Songs of Conquest: Der Launch-Trailer lässt Strategie-Nostalgiker zufrieden seufzen

Songs of Conquest ist ein üppiges Schmankerl für Nostalgie-Liebhaber. Das Strategiespiel in wunderschöner 90er-Optik stellt euch eine Armee aus Magiern zur Seite, mit denen ihr in rundenbasierte Kämpfe zieht.

Nach und nach erweitert ihr in klassischer 4X-Manier euer Territorium, errichtet Städte und sucht in unterschiedlichen Biomen nach Artefakten. Wie genau ihr das anstellt, bleibt euch überlassen. Ihr könnt verschiedene Truppenfähigkeiten kombinieren und euch strategisch austoben.

Bei Tester Reiner kam Songs of Conquest sehr gut an. Es gibt für Strategiefans also eigentlich keine Ausrede dafür, dieses Epic Geschenk liegen zu lassen.

Rogue Waters

Video starten 1:07 Rogue Waters ist Piraten-Taktik, wie wir sie nur ganz selten zu Gesicht bekommen

Auch für Hobby-Piraten ist diese Woche etwas dabei. In Rogue Waters schlüpft ihr in die Stiefel von Kapitän Cutter, der sich mit seiner Crew in gefährliche Gewässer voller Meeresungeheuer und feindseliger Freibeuter begibt. Auf eurer Reise befeuert ihr gegnerische Schiffe mit Kanonen, entert sie und wechselt schließlich über in den Nahkampf.

Dafür baut ihr euer Schiff nach jeder Runde aus und levelt eure Besatzungsmitglieder, damit sie für den Kampf auf hoher See gerüstet sind. Schaden bleibt über mehrere Runden bestehen, sodass ihr eure Mannschaft immer wieder auswechseln müsst, um nicht gegen eure Widersacher über die Planke zu gehen.

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So sammelt ihr die Spiele ein

Ihr habt noch nie ein (Epic-)Geschenk bekommen und wisst vor lauter Aufregung gar nicht, wie ihr es auspacken sollt? Dafür sind wir ja da!

  1. Loggt euch mit eurem Account im Epic Games Store ein.
  2. Navigiert dort zu den kostenlosen Spielen und klickt auf die Banner von Songs of Conquest und Rogue Waters.
  3. Schließt den Kaufvorgang für null Euro ab.

Anschließend finden die Spiele ihren Weg ratzfatz in eure Bibliothek. Dort könnt ihr sie ganz einfach installieren und loslegen.

Das Angebot gilt wie immer nur eine Woche lang, also bis zum 11. Juni um 16:59 Uhr. Dann geht die nächste Runde auf Epic. Wir lassen uns überraschen, was uns da erwartet.

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