Vor 24 Jahren hat ein legendäres James-Bond-Spiel beinahe verhindert, dass Call of Duty wie wir es kennen überhaupt existiert

Vielleicht wäre auch James Bond heute eine verbreitete Shooter-Marke für den PC.

Call of Duty begleitet Shooter-Freunde nun schon seit 23 Jahren. Alles begann Anno 2003, als noch Medal of Honor der Platzhirsch unter den virtuellen Schießbuden war. Um den König vom Thron zu stoßen, entwickelten Vince Zampella und Jason West unter der Flagge von Activision einen neuen Shooter - jenes Call of Duty, das noch etliche weitere Jahre Bestand haben würde.

Dass die beiden Infinity-Ward-Gründer überhaupt dazu kamen, lag auch daran, dass sie zu dieser Zeit nicht in ein anderes Projekt verstrickt waren.

»Sie wollten das Spiel unbedingt«

Autor Cade Onder spricht für seine Dokumentation über Call of Duty: Modern Warfare 3 mit Spieleentwickler Michael Condrey, der Anfang der 2000er bei EA arbeitete. Ein Ausschnitt daraus hat es zwar nicht in den fertigen Film geschafft, Onder reicht diesen aber in einem weiteren Video nach.