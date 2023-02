Ach, mist! Wieder die Kopfhörer daheim vergessen! Das soll euch mit der Huawei Watch Buds nie wieder passieren, denn da habt ihr die In-Ears direkt am Handgelenk. Mit einer Handbewegung öffnet sich nämlich das Display und darunter befinden sich die Earbuds.

Die Kopfhörer sind gerade mal 21 Millimeter lang, 10 Millimeter im Durchmesser, wiegen nur 4 Gramm und sind symmetrisch, damit sie problemlos ins Case passen. Muss man deswegen auf Features verzichten? Laut des Herstellers nein:

KI-unterstütztes Noise Cancelling

Zwei Mikrofone

Windrauschreduzierung

Gestensteuerung über die Earbuds und das Ohr

IPX4-zertifiziert

Erkennen automatisch, in welchem Ohr sie sitzen

Vollwertige Smartwatch

Die smarte Uhr ist deswegen sicher größer und besitzt weniger Features, oder? Auch das nicht, denn die Watch Buds besitzt alle Eigenschaften der GT-Serie des Herstellers:

Edelstahlgehäuse

1,43-Zoll-Display mit 466 x 466 Pixeln an Auflösung

Sensor für Blutsauerstoff, Schlaf und Herzfrequenz

GPS und NFC

IPX7-zertifiziert (wasserresistent, aber nicht -dicht)

Darüber hinaus lässt sich die Uhr mit einem Magnetverschluss öffnen und schließen. Huawei verspricht mindestens 100.000 Bewegungseinheiten ohne Defekt.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Doch wo ist der Haken?

Die Uhr ist nicht größer oder dicker und verspricht alle Schikanen. Wenn Platz für die Earbuds ist, wo wurde gespart? Die Antwort ist offensichtlich.

Die Huawei Watch Buds hat eine geringere Akkulaufzeit.

Der Hersteller gibt an, dass die Smartwatch bei normaler Nutzung bis zu drei Tage hält. Die Earbuds besitzen eine Akkulaufzeit von drei Stunden mit aktiviertem Noise Cancelling, bevor sie zurück ins Case müssen. Ob euch das den Komfort des Earbuds-Transports wert ist, müsst ihr selbst entscheiden.

Ab sofort können Early Adopter die Huawei Watch Buds für 500 Euro vorbestellen. Auslieferung wird am 1. März sein. Wer von 1. Bis 19. März zuschlägt, bekommt die Personenwaage Huawei Scale 3 geschenkt dazu.

Ihr sucht nach einer Smartwatch und wisst nicht, welche euch am besten taugt? Wir helfen euch mit unserer Kaufberatung:

Wenn Huawei Earbuds in seiner Smartwatch verstauen kann, was könnte man im Case noch einbauen? Ist es praktisch, kein zusätzliches Gehäuse für die Kopfhörer mit sich herumtragen zu müssen? Oder seid ihr skeptisch hinsichtlich der Audioqualität, da die In-Ears so klein sind? Sagt uns in den Kommentaren, was ihr über die Huawei Watch Buds denkt!