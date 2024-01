Illegale Downloads: Filmstudios wollen IP-Adressen von Personen, die darüber diskutiert haben

(Bild: Adobe Stock)

Reddit soll Informationen von Nutzern herausgeben, die auf der Plattform über Software-Piraterie diskutiert haben. Das zumindest fordern aktuell zwei Filmstudios - und sie tun das nicht zum ersten Mal.

Es ist bereits der dritte Versuch in nicht einmal zwölf Monaten, an die Identität von Nutzern zu gelangen. Bei den Nutzern handelt es sich um Personen, die über einen Internetanbieter Filme unrechtmäßig verbreitet haben sollen.

Der Anbieter ist dabei der eigentliche Angeklagte. Denn die Studios werfen dem Internetanbieter vor, einen Anreiz für illegales Filesharing zu bieten und nicht ausreichend gegen Piraterie vorzugehen.

Internetanbieter soll absichtlich nicht gegen Piraterie vorgehen

Der besagte Internetanbieter heißt Frontier Communications. Das US-amerikanische Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Breitband-Internet, Fernsehen und Festnetztelefonie an.

Die Anschuldigung: Die Filmstudios behaupten, dass die »effiziente Piraterie ohne Konsequenzen ein Anreiz für den Abschluss eines Abonnements bei Frontier« sei. Auf gut Deutsch: Frontier verdient an der Software-Piraterie mit. Außerdem soll Frontier nicht genug tun, um wiederholten Urheberrechtsverletzungen vorzubeugen.

Bei Gericht haben die Filmstudios, darunter Voltage Holdings und Screen Media Ventures, jetzt einen Antrag eingereicht. Der soll Reddit dazu zwingen, Informationen zu sechs anonymen Reddit-Nutzern preiszugeben.

Diese hätten online darüber diskutiert, wie man Inhalte ohne Konsequenzen von ihrem Internetanbieter hoch- und herunterlädt. Ziel der Studios sind mehr Belege für ihre Vorwürfe gegen Frontier Communications.

Was wurde vorher entschieden? In den früheren Fällen entschied ein US-Gericht, dass Reddit die Identität der Nutzer nicht offenlegen muss. Grundlage dafür sei das Recht auf anonyme Meinungsäußerung nach dem First Amendment der amerikanischen Verfassung.

Reddits Antwort: In dem aktuellen Fall argumentiert Reddit erneut, dass die Anfrage der Filmstudios nicht dem First Amendment entspricht. Die Social-Media-Plattform betont, dass die Informationen anderswo beschafft werden könnten und dass die Offenlegung der IP-Adressen nicht erforderlich sei.

Voltage Holdings und Screen Media Ventures behaupten hingegen, dass die Identifizierung von sechs Reddit-Nutzern, die Piraterie diskutiert haben, »klar relevant und proportional zu den Anforderungen des Falls« sei. Die Reddit-Nutzer haben angeblich in Kommentaren darauf hinweisen, dass Frontier nicht effektiv gegen die wiederholten Urheberrechtsverletzungen vorgehe und dass dies ein Anreiz für die Nutzung von Frontiers Diensten sei.

Die zwei Filmstudios müssen jetzt bis zum 13. Juni Beweise für ihre Anschuldigungen vorlegen.

Was haltet ihr von dem Vorhaben der zwei Filmstudios? Ist eine Preisgabe von IP-Adressen gerechtfertigt, wenn man im Internet über illegale Downloads diskutiert? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare!