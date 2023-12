Revolutionäre Technik für Handys vorgestellt: Nicht nur kabellos, sondern auch kontaktlos aufladen

Euer Handy muss mit Aircharge nicht im direkten Kontakt mit dem Ladegerät sein. (Bild: Infinix)

Infinix, ein chinesischer Smartphone-Hersteller aus dem Hause Transsion, hat soeben eine neue Akkulade-Technologie vorgestellt, die den Smartphone-Markt revolutionieren könnte. Damit wird es möglich sein, Handys kabellos und ohne Kontakt zum Ladepad aufzuladen. Der Strom wird praktisch über die Luft zum Handy gesendet.

So funktioniert Aircharge

Mit dem neuen Feature könnt ihr Smartphones und andere Smart-Geräte kabellos mit einer Entfernung von 0 bis 20 cm vom Ladegerät aufladen.

Damit Aircharge funktioniert, dürfen die Ladespulen des aufzuladenden Gerätes maximal um 60 Grad geneigt sein.

Gibt es Sicherheitsbedenken? Infinix versichert, dass die Sicherheit seiner Nutzer oberste Priorität hat. Deshalb verwendet die Technologie eine sehr niedrige Frequenz von 6,78 MHz. Das heißt allerdings auch, dass die Aufladeleistung auf 7,5 Watt begrenzt ist.

Wer sein Handy also schnell aufladen möchte, greift also doch lieber zu einem Kabel. Auch das Aufladen über Ladepads ist oft schneller.

Infinix wird Aircharge an der CES 2024 näher beleuchten. Außerdem soll das Feature nicht nur Handys, sondern auch andere Geräte kabellos aufladen können. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob bald mehr Hersteller ein solches Feature anbieten werden.

Es ist nicht zu bestreiten, dass dieser Schritt richtungsweisend für zukünftige Innovationen in diesem Bereich ist und obwohl die Ladegeschwindigkeit im Moment relativ langsam ist, könnte es äußerst praktikabel sein, das Handy kabellos aufladen zu können, ohne es auf ein Ladepad legen zu müssen - solange das Ladegerät in der Nähe ist.

Infinix kündigt auch die »Extreme-Temp-Battery« an

(Bild: Infinix)

An der CES wird das Unternehmen eine weitere Akkutechnologie vorstellen. Die Extreme-Temp-Battery-Technologie soll Akkus hervorbringen, die bei Temperaturen von Minus-40-Grad-Celsius bis hin zu Plus-60-Grad-Celsius ohne Leistungsverlust funktionieren können.

Diese neuen Akkus sind also nicht nur zuverlässiger in extremen Temperaturen, sondern auch sicherer, da sie weniger anfällig für Überhitzen sind.

Übrigens: Wenn euch Infinix und Transsion nicht bekannt sind: Das Unternehmen ist nun der fünftgrößte Hersteller von Smartphones weltweit. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Apple und Samsung verlieren weltweit Marktanteile an einen Handyhersteller, den kaum jemand kennt - habt ihr schon einmal von ihm gehört?

Was haltet ihr von diesem neuen Feature? Würdet ihr es praktisch finden, euer Handy kabellos und kontaktlos aufladen zu können? Haltet ihr eine maximale Entfernung von 20 cm zum Ladegerät für unpraktikabel? Oder habt ihr bei dieser neuen Technologie Sicherheitsbedenken? Und was haltet ihr von der Extreme-Temp-Battery? Schreibt es uns in die Kommentare!