Crimson Desert will uns solange mit Updates versorgen, wie wir es uns wünschen

Am stetigen Update-Rhythmus von Crimson Desert will Entwickler Pearl Abyss zunächst nichts ändern.

Crimson Desert ist einer der bislang erfolgreichsten Spiele-Releases 2026. Auch fast drei Monate nach dem Launch am 19. März ist das Open-World-Rollenspiel immer noch zuverlässig unter den meistgespielten Titeln auf Steam. Erst vor wenigen Tagen konnten die Entwickler vermelden, dass sich Crimson Desert bislang über 6 Millionen Mal verkauft hat.

Diese immensen Spielerzahlen und hohen Zustimmungswerte hat sich das koreanische Studio Pearl Abyss unter anderem mit einer vorbildlichen Update-Politik erarbeitet. Seit dem Launch bekommt Crimson Desert fast im Wochenrhythmus neue Updates, die das Spielerlebnis verbessern.

So wurden unter anderem der Schwierigkeitsgrad, die Steuerung, das Lager-System und auch die generellen Möglichkeiten zur Fortbewegung im Spiel überarbeitet - all das ohne zusätzliche Kosten.

13:00 Crimson Desert ist jetzt noch viel besser als zum Launch!

Autoplay

Und wenn es nach Entwickler Pearl Abyss geht, sollen die kostenlosen Updates auch noch lange Zeit so weitergehen. Denn wie Will Powers, Marketing-Chef von Entwickler Pearl Abyss im Gespräch mit den Kollegen von Dexerto verriet, solle man das Spiel weiter verbessern und mit neuen Inhalten versorgen, solange bei den Spielern eine Nachfrage dafür bestehe .

Pearl Abyss nutzt hierbei offensichtlich seine langjährige MMO-Erfahrung aus Black Desert Online. Spieler sind es bislang nicht gewohnt, dass Premium-Vollpreisspiele nach dem Launch immer weiter regelmäßig kostenlose Inhalte veröffentlichen , so Powers.

Perfektes Marketing

Das Studio sieht in den regelmäßigen Gratis-Updates jedoch eine extrem effektive Marketing-Strategie. Statt riesige Budgets für Werbeanzeigen zu verpulvern, steckt das Team das Geld lieber direkt in neue Spielinhalte.

Das halte das Rollenspiel laut Powers kontinuierlich in den Steam-Charts und belohne die treue Community direkt. »Ohne die Community gäbe es kein Black Desert und folglich auch kein Crimson Desert«, betont der Marketing-Chef. »Wir leben und sterben durch unsere Fans.«

Durch die Blume heißt das: So lange Crimson Desert weiterhin fließig gespielt wird, und sich oben in den Steam-Charts hält, werden auch die Inhalts-Updates weitergehen.

Bis September steht die Roadmap bereits fest: Euch erwarten eine Cross-Save-Funktion, spürbare Verbesserungen an der Story und frische Kampfinhalte. Für die Zeit danach will sich Powers noch nicht auf konkrete Inhalte festnageln lassen, spielt allerdings auf den ersten richtigen DLC für Crimson Desert an. Dieser soll sich laut des Entwicklers »substanziell von dem unterscheiden, was wir bisher gemacht haben«.