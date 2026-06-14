Doch noch ein Happy End für Cyberpunk: Edgerunners? Nach 4 Jahren liefert ein überraschendes Spiele-Crossover plötzlich ein völlig neues Ende

Im neuen Wuthering-Waves-Event bekommen David und Lucy doch noch ihr gemeinsames Ende auf dem Mond.

Cyberpunk: Edgerunners gilt als Paradebeispiel für die gelungene TV-Adaptionen eines Videospiels. Bei ihrem Erscheinen 2022 räume die Anime-Serie zahlreiche Preise ab und begeisterte Fans weltweit mit ihrer genial erzählten, aber tragischen Story rund um den jungen David Martinez, der es in Night City zu etwas bringen will.

Doch natürlich kommt es ganz anders. Am Ende von Edgerunners reiten David und seine Crew nämlich nicht gemeinsam in den Sonnenuntergang. Stattdessen - Achtung, Spoiler! - lässt David bei einem Angriff auf den Arasaka Tower sein Leben, um seine Freundin Lucy zu befreien und ihr eine Reise zum Mond zu ermöglichen.

0:53 »Zeit zu weinen« - Der erste Teaser zu Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 reißt alte Wunden auf

Autoplay

Das melancholische Ende der Serie trieb damals vielen Fans Tränen in die Augen. Denn am Ende sitzt Lucy ohne David allein auf dem Mond und muss damit fertig werden, dass ihr meist geliebter Mensch für sie sein Leben geopfert hat - ein Happy End sieht wahrlich anders aus.

Dank einer Kollaboration mit dem Free2Play-Gacha-Rollenspiel Wuthing Waves vom Entwicklerstudio Kuro Games bekommen David und Lucy nun aber doch noch in gewisser Weise ein kleines Happy End - und das ist sogar Teil des offiziellen Cyberpunk-Kanons.

Worum geht’s?

Dank des Crossover-Updates 3.4 The Dream Not Dreamed gibt's die Edgerunners-Charaktere Lucy und Rebecca seit dem 8. Juni als spielbare Figuren in Wuthering Waves. Mit dabei sind auch einige Szenen, die sich Edgerunners-Fans seit dem Finale der Serie von Herzen wünschen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Nach einer Störung im Somnoire – einer Traumsphäre, die mit den Welten von Solaris-3 (der Spielwelt von Wuthering Waves) verbunden ist – trifft Spielfigur Rover auf Lucy, die von Albträumen an die Geschehnisse in Night City geplagt wird. Das Herzstück des Crossovers ist das Reunion-Ende, in dem Lucy nach einem Kampf mit Adam Smasher ihren alten Freunden David und Rebecca begegnet. Die beiden erscheinen dabei mit Glitch-Effekten – ein Hinweis, dass sie nur durch Lucys Erinnerungen existieren.

In der Welt von Wuthering Waves, wo Erinnerungen real werden können, bekommen David und Lucy so die Gelegenheit, sich noch einmal zu sehen - auch wenn es nur ein Traum sein mag. Lucy kann endlich ihr Trauma überwinden und sich von ihrem Partner und Rebecca verabschieden. Untermalt wird die Szene passend von dem aus der Serie bekannten Song »I Really Want to Stay at Your House« von Rosa Walton.

Bartosz Sztybor, der Produzent und Drehbuchautor hinter Cyberpunk: Edgerunners, bestätigte auf Twitter indes, dass Teile des Events zum Kanon gehören – darunter, dass Lucy und Misty sich kennen und miteinander telefonieren. Das Reunion-Ending und Davids Erscheinen ließ Sztybor dabei aber bewusst offen für Interpretation.

Dass aber sowohl das für Edgerunners verantwortliche Animationsstudio Trigger sowie Entwickler CD Projekt RED an dem Crossover mitgearbeitet haben, überzeugt viele Fans, dass sie hier gezeigten Ereignisse Teil des offiziellen Kanons sind.

Was sagt ihr: Hättet ihr euch ein Happy End für Cyberpunk: Edgerunners gewünscht? Seid ihr gespannt auf die zweite Staffel? Schreibt es uns in die Kommentare!