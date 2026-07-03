Sieben Ingenieure wurden suspendiert, nachdem sie eine 2,3 Millionen Dollar teure Brücke gebaut hatten: Sie wies eine fast 90-Grad-Kurve auf

Die Kurve wirkt tatsächlich fast rechtwinklig. (Bild: The Online Citizen)

Eine noch immer im Bau befindliche Brücke in Indien ging 2025 viral, weil erste Bilder eine nahezu rechtwinklige Kurve zeigten. Sieben Ingenieure wurden daraufhin vom Staat entlassen.

Später stellte sich heraus, dass der eigentliche Fehler nicht im Winkel der Kurve lag. Viel besser wird es dadurch aber auch nicht.

Die 90-Grad-Brücke

Umgerechnet etwa 2,3 Millionen US-Dollar kostet das Großbauprojekt in der indischen Stadt Bhopal. Die Brücke soll drei wichtige Gebiete verbinden und so etwa 300.000 Menschen zugutekommen.

Der Bau wurde im Jahr 2015 gestartet und als nach knapp zehn Jahren Bauzeit die ersten Bilder auftauchten, war der Aufschrei groß. Zu sehen ist eine extrem enge Kurve, die fast an einen rechten Winkel erinnert.

Für den Verkehr wäre so eine enge Kurve natürlich ein Albtraum. Unklar ist, ob überhaupt zwei Fahrzeuge gleichzeitig hindurchfahren könnten, von Bussen und LKWs ganz zu schweigen. In jedem Fall müsste jeder, der die Kurve nehmen will, vorher stark abbremsen, was etwa im Berufsverkehr zu langen Staus führen dürfte.

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Der Aufschrei darüber war so groß, dass sieben Ingenieure, die am Bau beteiligt waren, von der Regierung des Bundesstaates Madhya Pradesh entlassen wurden. Die Baufirma wurde zudem auf eine schwarze Liste gesetzt und bekommt keine staatlichen Aufträge mehr.

Überraschende Wende: Einige Monate später nahm das ganze Brückenfiasko eine unerwartete Wendung. Die beschuldigte Firma wehrte sich gegen die Vorwürfe und konnte nachweisen, dass der Winkel der Kurve tatsächlich fast 119 Grad misst und damit komplett den von der Regierung genehmigten Plänen entspricht.

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Seither wird geprüft, ob die Firma wieder von der schwarzen Liste entfernt wird. Wirklich gelöst sind die Probleme dadurch aber nicht.

Der Winkel einer Kurve ist nämlich nicht der einzig entscheidende Faktor. Ein fließender Übergang von der geraden Strecke in die Kurve ist ebenfalls sehr wichtig. Aus diesem Grund gibt es etwa auf Autobahnen keine scharfen Kurven. Die Kurve auf der Brücke in Bhopal dürfte also auch mit 119 Grad zum Nadelöhr im Verkehr werden.