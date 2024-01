Intel bleibt dran: Die Konkurrenz für Nvidia und AMD soll wieder deutlich zulegen

Intels Arc-Grafikkarten spielen seit 2022 im GPU-Markt mit auf - und Intel lässt nicht locker. Jetzt hat Intel am Treiber geschraubt, um noch mehr Leistung zu ermöglichen. (Quelle: Intel)

Intel stellt seinen Grafikkarten-Fuß bildlich gesprochen immer weiter in die Tür des Thronsaals der zwei vorherrschenden Grafikkönige AMD und NVIDIA.

Der neueste Beleg dafür: Ein Update-Bericht ihres aktuellen Grafikkarten-Treibers, der die Performance von DirectX 11 Spielen teils massiv verbessern soll.

Hier könnt ihr euch das Update vom 24. Januar 2024 direkt auf der Webseite von Intel ansehen und herunterladen, falls ihr eine Arc-GPU besitzt.

Für einen schnellen Überblick der möglichen FPS-Gewinne laut offizieller Angaben haben wir euch zehn Spiele aus Intels Liste aufgegriffen und in einer Tabelle zusammengeführt:

Spiel Performance-Plus laut Intel Albion Online +11% FPS bei 1080p mit Ultra settings Anno 1800 +33% FPS bei 1080p mit Ultra High settings Apex Legends +26% FPS bei 1080p mit Ultra settings Assassin’s Creed Syndicate +13% FPS bei 1080p mit Ultra High settings Black Desert Online +18% FPS bei 1080p mit Ultra settings Elder Scrolls Online +10% FPS bei 4K mit Ultra settings Humankind +11% FPS bei 1080p mit Fantastic settings New World +13% FPS bei 1080p mit Very High settings Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm +32% average FPS uplift at 1080p with High settings Sons of the Forest +15% FPS bei 1080p mit Ultra settings

Eine vollständige Liste bekommt ihr unter dem Update-Link. Mit diesem Treiber-Update setzt Intel die beiden Konkurrenten weiter unter Druck.

Tests und Erfahrungsberichte müssen zwar erst noch beweisen, ob Intel hier FPS-Versprechen auch wirklich einlösen kann. Dass per Treiber relativ große Sprünge bei den Arc-GPUs möglich sind, hat aber bereits die Vergangenheit gezeigt.

So oder so schadet zusätzliche Konkurrenz dem Markt eher selten – auch wenn es sich hier nur um DX11-Spiele handelt.

Neben der Performance-Liste gibt es auch noch weitere Informationen, welche Spiele Game On Driver Support für eine möglichst hohe Performance erhalten.

Intel Game On Driver-Unterstützung für Intel Arc A-Series-Grafikkarten

Enshrouded

Suicide Squad: Kill the Justice League*

Like a Dragon: Infinite Wealth

Tekken 8

Palworld

Intel Game On Driver-Unterstützung für Intel Core Ultra mit Intel Arc Grafik

Like a Dragon: Infinite Wealth

Tekken 8

Palworld

Wenig überraschend findet sich auch der aktuelle Riesen-Steam-Hit Palworld in dieser Liste. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, helfen euch die folgenden Artikel auf GameStar.de:

Was denkt ihr über die Intel-Grafikkarten? Sind sie in euren Augen eine ernste Konkurrenz oder eher eine Budget-Variante? Denkt ihr, dass Intel eines Tages auch in den Hochleistungsbereich der Grafikkarten eintauchen wird? Verwendet ihr Intel Arc Grafikkarten und habt Erfahrungswerte für andere Leser? Schreibt gerne eure Gedanken und Erfahrungen in die Kommentare unter dem Text und tauscht euch aus.