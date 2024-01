Wie geht's mit Palworld weiter? Roadmap zeigt, was alles für künftige Updates geplant ist

Palworld hat seine Roadmap für den weiteren Early Access veröffentlicht.

Auf Steam durchbricht Palworld derzeit sämtliche Grenzen und wird millionenfach gespielt. Allerdings befindet sich das Survival-Spiel mit den Pokémon-artigen Gefährten auch noch im Early Access und ist damit noch lange nicht fertig entwickelt.

In einem kleinen Update hat das Entwicklungsstudio Pocketpair jetzt eine aktuelle Roadmap enthüllt, die einen Ausblick auf die nächsten Entwicklungsschritte gibt und vor allem auch darauf, welche konkreten Features das Team versucht, bald ins Spiel zu implementieren.

Das ist die Roadmap für Palworld

Aber kommen wir doch direkt dazu, was jetzt eigentlich drinsteht. Die Roadmap ist nicht besonders lang und gibt auch kaum Hinweise darauf, wann das alles erscheint - aber ermöglicht eben einen kleinen Ausblick.

Kritische Bugs fixen

Die höchste Priorität haben derzeit allerlei schwerwiegende Probleme, die in dem Spiel noch existieren. Dazu gehören ein paar wirklich nervige Fehler, die beispielsweise auch zum Verlust von Fortschritt führen können oder den Multiplayer unmöglich machen. Es gibt auch Berichte von Spielerinnen und Spielern, die in Ladebildschirmen hängen bleiben.

Wichtige Verbesserungen

Außerdem werkelt das Team an wichtigen Optimierungen, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Dazu gehören laut der Entwicklerinnen und Entwickler vor allem die Tastenkonfiguration. Aber auch die KI der verschiedenen Pals und ihre Wegfindung muss dringend verbessert werden, da sie viel zu oft an Strukturen hängen bleiben.

Geplante Features

Abschließend sollen im Verlauf des Early Access neue Features ins Spiel Einzug halten, die euch völlig neue Möglichkeiten geben. Darunter sind ein paar sehnlichst erwünschte Neuerungen, wie beispielsweise die Möglichkeit, gegen andere Spieler oder ihre Pals anzutreten. Aber natürlich auch jede Menge neue Pals, Inseln oder Bossgegner. Folgende neue Features sind angedacht:

PvP

Raid Bosse (End-Game Content)

Pal Arena (PvP für Pals)

Steam-Xbox Crossplay

Verschiedene Xbox-Feature-Verbesserungen

Server-Transfers und Migration

Verbesserungen am Bausystem

Neue Inseln, Pals, Bosse und Technologien

Keine Erwähnung in der Roadmap fand das Handels-Feature für Pals, von dem noch vor einigen Tagen die Rede war. Eventuell wurde es einfach vergessen oder hat derzeit nicht die höchste Priorität im Team.

Wann kommt das alles?

Pocketpair gibt keine exakten Zeitdaten für die verschiedenen Verbesserungen an. Feststeht, dass das Beheben von kritischen Bugs und erste Optimierungen höchstwahrscheinlich wichtiger sind und daher eher damit zu rechnen ist, bevor irgendwelche neuen Features ins Spiel kommen.

Die Roadmap bezieht sich außerdem auf den kompletten Early Access. Es kann also gut sein, dass viele Neuerungen erst in einigen Monaten erscheinen. Auf der Steam-Seite spricht das Team davon, dass der Early Access mindestens ein Jahr lang andauern wird, eine Verlängerung ist also nicht ausgeschlossen. Übt euch daher in Geduld.