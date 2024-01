Die Palworld-Macher stürzen sich schon jetzt auf ihr nächstes Spiel - mit Basenbau und einem Klassiker als Vorbild

Die Palworld-Macher planen bereits den nächsten Release.

Fans des Indie-Hits aus dem Jahr 2017 warten bereits sehnsüchtig auf den bisher unbekannten Release von Hollow Knight: Silksong. Die Wartezeit möchte offenbar Palworld-Entwickler Pocketpair nutzen, um einen eigenen 2D-Platformer an den Start zu bringen. Der hat ziemlich große Ähnlichkeit mit Hollow Knight.

Neues Steam-Spiel der Palworld-Macher

Was ist das für ein neues Spiel? Es trägt den Namen Never Grave: The Witch and The Curse und soll ein Mix aus Metroidvania und Roguelite werden.

Wann soll Never Grave erscheinen? Auch dieses Spiel soll mit einer Early-Access-Phase beginnen, Pocketpair plant für das erste Quartal 2024 und geht von einer mindestens sechsmonatigen Testphase aus. Ein Preis ist bisher nicht bekannt.

In Ankündigungstrailer könnt ihr auch den Basenbau beobachten:

Wie spielt sich Never Grave? Als zierliche Hexe kämpft ihr euch durch zufällig generierte Dungeons. Gegen Feinde und auch Bosse nutzt ihr Nahkampfangriffe und verschiedene Zauber, die durch sogenannte »Traits« verbessert werden können.

In den Leveln erwarten euch neben Gegnern auch Rätsel und Sprung-Passagen. Mit den Materialien, die ihr sammelt, baut ihr ein zerstörtes Dorf wieder auf. Hier pflanzt ihr Feldfrüchte an und baut Produktionsstätten, mit denen ihr Nahrung und Tränke herstellt, die euch für die Kämpfe buffen.

Eine Besonderheit ist euer verfluchter Hut, mit dem ihr Besitz von besiegten Feinden ergreifen könnt. (Muss dabei noch irgendjemand an Super Mario Odyssey denken?) Ihr steuert dann den Körper des Gegners und könnt seine Fähigkeiten nutzen.

Never Grave hat außerdem einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Eure Mitspieler erscheinen ebenfalls als Hüte und können als die besessenen Gegner spielen und euch unterstützen.

Nintendo schaut genauer hin

Wie schon bei Palworld und Pokémon, ist auch bei Never Grave eine gewisse Nähe zu Hollow Knight erkennbar. Nintendo prüft aktuell die rechtliche Situation, bisher konnte Pocketpair aber nichts nachgewiesen werden.

Was Never Grave betrifft, liegt der Ball natürlich bei Hollow-Knight-Entwickler Team Cherry. Es wird sich zeigen, wie das australische Indie-Studio mit der Situation umgeht.

Dass Hollow Knight zumindest als Inspiration für Never Grave diente, ist offensichtlich. Seht ihr hier bereits ein Problem oder gar ein Plagiat? Was haltet ihr davon, dass Pocketpair schon bald das nächste Early-Access-Spiel veröffentlichen möchte, obwohl Palworld erst kürzlich startete? Glaubt ihr, der Entwickler übernimmt sich damit? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.