Neue Intel-CPUs: Wir kennen schon jetzt alle Desktop-Modelle - und das dank Intel selbst

Intern werden die neuen Prozessoren auch als Raptor Lake Refresh bezeichnet.

Noch diesen Monat will Intel neue Prozessoren seiner neuen 14. Generation in die Regale bringen. Welche Modelle man dabei insgesamt geplant hat, zwitschern Leaks zwar schon von allen Dächern - offizielle Angaben gab es dazu aber noch nicht.

Jetzt hat Intel versehentlich selbst mitgeteilt, welche Prozessoren Teil der 14. Generation sein sollen.

Intel 14000: Das sind die Modelle

Das ist passiert: Im sogenannten Product Change Notification Document weist Intel Händler eigentlich auf Änderungen bei bereits erschienenen Prozessoren hin. Gestern tauchten darin aber auch neue, bisher nicht veröffentlichte CPUs auf.

Dabei handelt es sich nicht nur um ein paar der anstehenden Modelle von Intel 14000, sondern offenbar um alle Produkte, die man bei Team Blau aktuell angedacht hat.

Der Leaker @KOMACHI_ENSAKA hat auf X (ehemals Twitter) eine Zusammenstellung all dieser Modelle veröffentlicht, der Account ist aktuell aber nicht für alle öffentlich einsehbar. Inhalt seiner Liste sind die folgenden Modelle:

Intel Core i9 14900K(F)

Intel Core i9 14900T

Intel Core i9 14900(F)

Intel Core i7 14700K(F)

Intel Core i7 14700T

Intel Core i7 14700(F)

Intel Core i5 14600K(F)

Intel Core i5 14600T

Intel Core i5 14600

Intel Core i5 14500T

Intel Core i5 14500

Intel Core i5 14400T

Intel Core i5 14400(F)

Intel Core i3 14100T

Intel Core i3 14100(F)

Intel Processor 300T

Intel Processor 300

Das große Ganze: Insgesamt deckt sich die Liste weitestgehend mit dem, was Leaks bereits in den letzten Wochen und Monaten über die anstehenden Prozessoren wissen wollten. Lediglich das absolute Flaggschiff-Modell in Form des Core i9 14900KS taucht in der Liste nicht auf, wird aber auch nicht vor 2024 erwartet.

Grund dafür ist, dass es sich dabei um eine Reihe ausgewählter Prozessoren vom Typ Core i9 14900K handelt, die sich in Vorabtests (dem sogenannten Binning) als besonders leistungsstark präsentiert haben. Vor dem Release des 14900KS müssen aber erst einmal genügend solcher Modelle getestet und aussortiert worden sein.

Was bedeutet das für euch: Mit der vorliegenden Liste habt ihr eine gute Übersicht darüber, welche Modelle ihr für den anstehenden Launch nächste Woche und die kommende Zeit erwarten könnt.

Allzu große Leistungssprünge solltet ihr in den meisten Fällen aber nicht erwarten. Erstens, weil es sich bei den Prozessoren nur um einen Refresh der 13000er-Modelle handelt. Zweitens, weil Intels vergleichsweise magere Marketingmaßnahmen ein Indiz dafür sind, dass wir Evolution statt Revolution erwarten sollten.

Endgültige Klarheit darüber, wie sich die neuen CPUs von Intel schlagen, liefern dann aber wie gewohnt erst unabhängige Reviews der Prozessoren.

Mit Intel 14000 ist natürlich nicht Schluss. Schon jetzt gibt es erste Infos darüber, was uns danach bevorsteht: CPU-Leaks: Intel will CPUs mit bis zu 40 Kernen bringen.

Was meint ihr? Ist unter den geleakten Modellen eines dabei, das für euch spannend wird? Oder setzt ihr die 14000er-Serie aus, weil ihr momentan CPU-seitig noch gut bedient seid? Hättet ihr euch gewünscht, dass Intel seine neue Generation etwas lauter ankündigt, oder passt der leisere Ton eurer Meinung nach zu den vermutlich kleineren Fortschritten? Schreibt es uns in die Kommentare!