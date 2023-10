CPU-Leaks: Intel will CPUs mit bis zu 40 Kernen bringen

Neue Leaks zeigen euch eine Roadmap von Intels Plänen (Foto von Unsplash in Zusammenarbeit mit Getty Images)

Intel-Fans aufgepasst: In etwa einem Jahr kommt die neue Generation der Intel-CPUs auf den Markt. Eine geleakte Roadmap könnte darunter auch Spieler erfreuen, die mit einem Upgrade noch etwas länger warten möchten.

Die Leaks im Kurzüberblick

In der kommenden Zeit könnte sich einiges auf dem Intel-CPU-Markt ändern. Zumindest behauptet das der Leak-Kanal Moore’s Law is Dead. Die Rede ist von Arrow Lake: Diese CPU-Reihe wird Intel wohl Ende des Jahres 2024 auf den Markt bringen.

Die erste Generation von Intels Arrow-Lake-CPUs kommt in einem ordentlichen Paket: je nach Zählweise soll sie zwischen 24 und 26 Kerne (8 + 16 + 2) besitzen.

Mit Arrow Lake bringt Intel außerdem zwei wichtige Neuerungen: Chiplet-Design und LP-E-Kerne.

Was bedeuten diese Änderungen? Die CPU kommt nicht mehr in der typischen Monolith-Bauweise, sondern in einem Chiplet-Design. Diese Technik wurde vorher vor allem bei Notebook-CPUs eingesetzt.

Die + 2 steht für die genannten LP-E-Kerne, einer zusätzlichen Kern-Art für niedrige Auslastungen im Betrieb. Dazu gleich mehr in der Infobox.

Für alle, die es genauer wissen wollen: Die Architektur dahinter besteht wohl aus 8 Lion Cove P-Cores sowie bis zu 16 Skymont E-Cores und 2 LP-E-Cores auf dem SoC.

LP-E-Cores sind sogenannte Low-Power-Efficiency-Cores. CPU-Kerne, die im Niedrigspannungsbetrieb laufen und damit den Stromverbrauch senken. Sie werden zum Beispiel während dem Schauen von Videos beansprucht. Eine Aufgabe, die normale E-Kerne unterfordert und so unnötig Strom verbrauchen lässt. SoC bedeutet System-on-(a)-Chip. Vereinfacht formuliert besteht der Prozessor aus vier verschiedenen Chipsets: CPU, GPU, SoC und I/O-Die, die sich jeweils auf verschiedene Aufgaben spezialisieren. 8 P- und 16 E-Kerne sind dabei in der CPU verbaut und die 2 LP-E-Kerne sitzen im SoC. Daher werden diese Kerne nicht direkt gezählt.

Das Leak-Video in voller Länge

Arrow-Lake-Refresh-Serie Leaks

Angeblich plant Intel 2025 eine Arrow-Lake-Refresh-Serie, bei der die ursprünglichen Kerntypen beibehalten werden sollen, aber die Anzahl der E-Cores von 16 auf 32 erhöht werden.

Diesen Fall gab es bereits bei der Alder-Lake- und der Raptor-Lake-Serie, bei denen die E-Cores ebenfalls verdoppelt wurden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die zweite Generation der Arrow-Lake-CPUs mit den AMD-CPUs der zukünftigen Ryzen 8000- oder 9000-Reihe konkurrieren wird. Die werden Gerüchten zufolge ebenfalls ein hybrides Core-Modell von über 24 Kernen verwenden.

Arrow Lake Refresh wird dann wahrscheinlich die zweite Serie sein, die auf der LGA-1851-Plattform eingeführt wird.

Nova-Lake-Serie Leaks

Zu guter Letzt soll 2026 dann unter dem Namen Nova Lake eine CPU-Serie mit 48 Kernen erscheinen (16 + 32 + 4). Darin enthalten sind 16 P-Cores, 32 Arctic Wolf E-Cores und 4 LP E-Cores.

Damit läge die CPU bei stolzen 48 Kernen plus die 4 weniger leistungshungrigen Low-Power-Efficiency-Cores.

Wer jetzt also mit seinem Upgrade noch etwas warten möchte, hat jetzt eine grobe Vorstellung, welche Modelle in den nächsten drei Jahren angekündigt werden.

Natürlich müssen solche Leaks mit Vorsicht genossen werden. Intel kann hier eventuell noch an den Zahlen schrauben. Es bleibt auch spannend, wie viel Strom die LP-E-Cores am Ende des Tages einsparen werden. Was denkt ihr? Lohnt es sich zu warten oder wollt ihr zeitnah upgraden? Schreibt es gerne in die Kommentare.