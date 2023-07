Intels nächste Grafikkarte könnte die Rettung für budgetorientierte PC-Spieler werden

Die Intel Arc A580 gibt ein Lebenszeichen von sich. (Bild: Intel)

Ist euch eigentlich schon einmal aufgefallen, dass PC-Hardware oft in verschiedenen Leistungsklassen kategorisiert wird, die mit drei, fünf, sieben und neun gelabelt werden? Drei ist dabei die Einsteigerklasse, während neun die Bezeichnung für High-End-Hardware darstellt. Bei Intel-Grafikkarten stellt sich da die Frage: Wo ist eigentlich die Arc 5-Reihe?

Die ersten Intel-Grafikkarten wurden vor etwa einem Jahr angekündigt. Während die A380, A750 und A770 bereits erschienen sind, gab es von der Arc A580 kaum Lebenszeichen. Nun zeigt sie sich erstmals wieder in einem Benchmark. Die versprochene Leistung macht Hoffnung auf eine preisgünstige Einsteiger-Grafikkarte.

Leistung auf dem Level einer RTX 3060

Die Intel Arc A580 wurde letztes Jahr mitsamt den anderen Alchemist-Grafikkarten angekündigt, ist aber danach nie erschienen.

Ein neu erschienener Benchmark auf GFXBench deutet darauf hin, dass die GPU aktuell getestet wird und könnte somit auf einen baldigen Release hindeuten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Arc A580 sich in einem Benchmark zeigt.

Im August 2022 ist sie im »Ashes of the Singularity«-Benchmark aufgetaucht und konnte beim 1080p-Minimum-Preset einen durchschnittliche FPS von 95 vorweisen - was sie auf dem Level einer RTX 3060 platziert, die im selben Test auf 96 FPS kam.

Auch die technischen Spezifikationen der Grafikkarte sind bekannt:

24 Xe-Cores

24 Ray Tracing-Units

1.700 MHz Taktrate

8 GByte GDDR6 Speicher

512 GByte/s Speicherbandbreite

256-Bit Speicherbus

175 Watt TGP

Wann die Grafikkarte endlich erscheinen wird und wie viel sie kosten soll, ist leider bisher immer noch nicht bekannt. Intel hat sich noch nicht zur Arc A580 geäußert.

Geht man allerdings vom Preis der anderen Arc-Grafikkarten aus, könnte die Arc A580 preislich besonders interessant werden: Aktuell kostet die etwas leistungsstärkere Arc A750 etwa 240 Euro in Deutschland.

Das bedeutet, dass die Arc A580 sich bei circa 200 Euro platzieren könnte. Bei einer Leistung, die auf dem Niveau einer RTX 3060 ist, wäre dies ein besonders guter Preis. Jetzt muss die Grafikkarte nur noch endlich erscheinen.

Wie findet ihr diese Neuigkeiten zur Intel Arc A580? Welchen Preis wird sie eurer Meinung nach haben und würdet ihr sie euch holen? Besitzt ihr vielleicht selbst schon eine Intel-Grafikkarte und wollt eure Erfahrung teilen? Schreibt es uns in die Kommentare!