Apple: iOS 16.6 Beta 1 - das ist neu

Mit iOS 16.6 kommt vermutlich iMessage Contact Key Verification fürs iPhone.

In knapp zwei Wochen startet die Entwicklerkonferenz von Apple, am 05. Juni 2023. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten wir einen Einblick auf das große iOS-Update in diesem Jahr: iOS 17.

Bis es so weit ist, tüfteln die Entwickler aus Cupertino fleißig an iOS 16. Gestern wurde die öffentliche Beta-Version released. Neben einem neuen Feature zeigen wir außerdem, welche Neuerungen mit iOS 16.5 hinzugekommen sind.

Wie die Webseite MacRumors herausgefunden hat, findet sich in den Einstellungen die Option für die iMessage Contact Key Verification. Aktivieren lässt sich dieses Feature jedoch bislang nicht.

Contact Key Verification wurde seitens Apple bereits im letzten Jahr angekündigt und soll 2023 eingeführt werden.

Mit dieser Funktion sollen laut Apple Benutzer profitieren, die »außergewöhnlichen digitalen Bedrohungen ausgesetzt sind«.

Gemeint sind damit vorrangig Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Regierungsbeamte und andere Personen, die böswilligen digitalen Angriffen ausgesetzt sein könnten.

Mithilfe dieser Funktion lässt sich laut Hersteller die Echtheit des Kommunikationspartners sicherstellen und die Weitergabe von Nachrichten an Dritte vermeiden.

Sollte eine Konversation über iCloud drohen, kompromittiert zu werden, erhalten alle Gesprächspartner eine entsprechende Benachrichtigung, so Apple.

Eine weitere Sicherheitskomponente soll den Abgleich eines Kontakt-Verifizierungscode via FaceTime oder Anruf bieten. Sehr wahrscheinlich wird das Feature mit iOS 16.6 integriert und eines der letzten Funktionen sein, die unter der Flagge von iOS 16 eingeführt werden.

Das sind die Neuerungen aus iOS 16.5

Während sich iOS 16.6 noch in Entwicklung befindet, kann die aktuelle Version iOS 16.5 über die iPhone-Einstellungen unter »Allgemein« > »Softwareupdate« heruntergeladen werden - Kompatibilität vorausgesetzt.

Das sind die neuen Features:

Siri : Via Sprachbefehl »Hey Siri, starte eine Bildschirmaufnahme« kann eine Bildschirmaufnahme gestartet werden. In unserem Test erstellte der Apple-Sprachassistent allerdings nahezu immer einen Screenshot.

: Via Sprachbefehl »Hey Siri, starte eine Bildschirmaufnahme« kann eine Bildschirmaufnahme gestartet werden. In unserem Test erstellte der Apple-Sprachassistent allerdings nahezu immer einen Screenshot. Apple News : Für Deutschland weniger relevant, aber der Vollständigkeit Halber: Die News-App von Apple erhält einen separaten Sport-Tab mit allen wichtigen Neuigkeiten.

: Für Deutschland weniger relevant, aber der Vollständigkeit Halber: Die News-App von Apple erhält einen separaten Sport-Tab mit allen wichtigen Neuigkeiten. Pride-Kollektion: Zusammen mit den neuen Pride-Armbändern der Apple Watch wurde ein entsprechendes Zifferblatt entworfen. Fürs iPhone gibt es außerdem ein passendes Hintergrundbild.

Mit iOS 16.5 kommen neue Pride Wallpaper für iPhone und Apple Watch.

Fehlerbehebungen in iOS 16.5:

Behebt ein Problem, bei dem die Spotlight-Suche nicht mehr reagiert

Behebt ein Problem, bei dem Inhalte der Podcast-App über CarPlay nicht laden

Behebt ein Problem, bei dem Bildschirmzeiteinstellungen zurückgesetzt oder nicht synchronisiert werden

Sicherheits-Fixes unter iOS 16.5

Neben den Fehlerbehebungen schließt Apple mit iOS 16.5 sowie iPadOS 16.5 eine Reihe von Schwachstellen im Betriebssystem. Von drei Sicherheitslücken war bekannt, dass diese aktiv ausgenutzt werden.

Zwei dieser Schwachstellen wurden mit dem Update auf iOS 16.4.1 (a) behoben. Eine weitere Sicherheitslücke betrifft das Webkit.

Apple gab in einem Bericht bekannt, dass diese Lücke mit hoher Wahrscheinlichkeit aktiv ausgenutzt wurde. Ein Update auf iOS 16.5 ist daher sehr empfehlenswert.

Apple wird in iOS 16.6 vermutlich nur wenige Neuerungen integrieren und ihren Fokus auf das kommende, große Update im Herbst legen. Freut ihr euch bereits auf die Entwicklerkonferenz oder lässt euch die Vorstellung der Neuheiten völlig kalt? Welche Verbesserungen müssen eurer Meinung nach für iOS kommen? Schreibt es gerne in die Kommentare!