iOS 17: Apple-Geräte sollen bald das Sprechen für euch übernehmen - und so für mehr Barrierefreiheit sorgen

(Quelle: Apple / GAAD)

Anlässlich des Global Accessibility Awareness Day am 18. Mai, der auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen aufmerksam gemacht hat, stellt Apple zwei Funktionen für iOS 17 vor: Live Speech und Personal Voice.

Diese Accessibility-Features sollen im späteren Verlauf dieses Jahres erscheinen. Aber was genau verbirgt sich dahinter?

Live Speech

Mit Live Speech könnt ihr künftig mit der Tastatur schreiben und das iPhone, iPad oder der Mac spricht den Text für euch. Diese Funktion ist vor allem für Menschen gedacht, die nicht mehr sprechen können oder ihre Sprache allmählich verlieren.

In einer Pressemitteilung von Apple heißt es zur Live Speech Funktion:

Mit Live Speech auf iPhone, iPad und Mac können Nutzerinnen und Nutzer das, was sie sagen möchten, einfach eintippen und in Telefonaten, FaceTime-Anrufen und persönlichen Gesprächen laut vorlesen lassen. Anwender können auch häufig verwendete Sätze speichern, um sich schnell an lebhaften Unterhaltungen mit Familie, Freunden und Kollegen beteiligen zu können.

Live Speech und Personal Voice (Quelle: Apple)

Personal Voice

Für Personen, die ihre Sprache bald verlieren könnten, bietet iOS 17 auch die Funktion Personal Voice. Dazu gehören beispielsweise Menschen, die an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) leiden, voran unter anderem der bekannte Wissenschaftler Steven Hawking erkrankt war.

Mit Personal Voice können Menschen mit Sprachbehinderungen laut Apple relativ einfach ihre Stimme aufnehmen, indem sie 15 Minuten lang bestimmte Sätze in ihr iPhone oder iPad sprechen. Anschließend können beliebige Texte mit der eigenen Stimme wiedergegeben werden.

Hat iOS 17: das iPhone 14 von Apple

Live Speech und Personal Voice sind nur einige der Barrierefreiheitsfunktionen, die in iOS 17 Einzug halten werden. Mit der neuen iOS-Version werden auch ein spezieller Homescreen mit größeren Buttons und Texten sowie vereinfachte Benutzeroberflächen der Musik-, Kamera- und Fotoverwaltungs-Apps von Apple eingeführt.

Was haltet ihr von den Accessibility-Funktionen Live Speech und Personal Voice? Werdet ihr diese Features in iOS 17 nutzen? Was haltet ihr generell davon, digitale Geräte für Menschen mit Behinderungen zugänglicher zu machen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.