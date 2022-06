Wie iOS 16 eines der nützlichsten Photoshop-Features verbessert

Nach der Worldwide Developers Conference von Apple gab es zahlreiche Artikel über die neuesten Features des Betriebssystems. Auch wir haben die Neuerungen von iOS 16 vorgestellt. Es gibt aber ein unserer Meinung nach sehr nützliches Feature, das die meisten (inklusive uns) übersehen haben.

Apples neuestes Betriebssystem übernimmt nämlich ein Feature von Photoshop und macht es sogar noch besser. Mit dem Feature könnt ihr Objekte aus Fotos ohne großen Aufwand und fast überall freistellen. Gerade in der Anfangszeit von Photoshop war das immer ein mühseliger und zeitaufwändiger Prozess. Mittlerweile könnt ihr in Photoshop das Objekt auswählen, das Programm erkennt dieses automatisch und schneidet es aus. iOS 16 geht aber noch einen Schritt weiter.

Das macht iOS 16 besser als Photoshop

Die Bedienung der Freistellfunktion ist kinderleicht. Ihr drückt einfach auf das Objekt, welches ihr freistellen möchtet und das Betriebssystem erkennt es. Auch hier gilt natürlich: Je besser sich das Objekt vom Hintergrund abhebt, umso einfacher ist es für iOS, dieses einwandfrei zu erkennen.

Das freigestellte Objekt ist dann in eurem Zwischenspeicher und ihr könnt es zum Beispiel über den Messenger versenden oder in den Notizen speichern. Das Ergebnis sieht dann oft ähnlich aus wie ein Sticker-Emoji.

Die eigentliche Magie ist aber, dass ihr die Objekte aus den Fotos fast überall ausschneiden könnt. Ihr könnt Bilder auf diese Weise in eurer Fotogalerie, im Messenger oder sogar in der Google-Bildersuche bearbeiten. Ihr müsst das Foto also nicht erst irgendwo speichern und in einem externen Programm öffnen. Alles funktioniert reibungslos an Ort und Stelle. Das ist unserer Meinung nach beeindruckend.

Einschränkungen und Verfügbarkeit

Die Kollegen von 9to5 Mac merken an, dass ihr die ausgeschnittenen Objekte momentan nicht direkt als Foto oder Datei speichern könnt. Ihr müsst immer den Umweg über den Zwischenspeicher gehen und das Foto per Messenger verschicken oder woanders reinkopieren, bevor ihr es speichern könnt.

Abgesehen davon, vermissen wir mit dem Feature aber nichts. Wie gut es Objekte erkennt, wird der Langzeittest zeigen. Außerdem befindet sich iOS 16 und damit auch das Feature momentan noch in der Beta-Phase. Es ist also gut möglich, dass es noch nicht in seiner finalen Form ist.

Außerdem bietet das neue Betriebssystem Messengern wie Whatsapp oder Signal die Option, ein Apple-exklusives Feature in ihre Apps zu integrieren. iOS 16 erscheint voraussichtlich im September 2022 für alle unterstützten Geräte.

Was haltet ihr von der in iOS 16 integrierten Freistellfunktion? Nutzt ihr diese in Photoshop und glaubt ihr, ihr werdet sie auf eurem iPhone nutzen? Lasst es uns gerne wissen.