iOS 17: »Alter, wo ist meine Uhr?«, kann euch bald euer iPhone beantworten

In iOS 17 wird es leichter eine verlegte Apple Watch wieder zu finden. (Bild: Apple)

iOS 17 wird voraussichtlich später in diesem Jahr zusammen mit den neuen iPhones erscheinen. Wie von solch großen Updates gewohnt, wird dieses wieder eine Menge neuer Funktionen und Features mit sich bringen. Eines davon wird dafür sorgen, dass ihr nie mehr eure Apple Watch verlegt.

Mit iOS 17 findet ihr eure Apple Watch einfacher

Schon seit Jahren ist es möglich mit eurer Apple Watch euer iPhone anzupingen, damit es einen Ton ausgibt und ihr es leichter finden könnt, solltet ihr es mal verlegt haben. Es ist sogar möglich, den Kamera-Blitz ferngesteuert zu aktivieren, um die Suche zu erleichtern.

Dabei ist es verwunderlich, dass es bisher nicht umgekehrt möglich war. Das ändert sich nun mit iOS 17.

Solange sich eure Apple Watch in Bluetooth-Reichweite befindet, werdet ihr mit eurem iPhone diese anpingen können, um sie leichter wiederzufinden.

Dafür wird es im Kontrollzentrum von iOS 17 einen neuen Button geben, der standardmäßig deaktiviert ist (in der aktuellen Entwickler-Beta zumindest). Wer die Funktion also nutzen möchte, muss sie zuerst in den Einstellungen aktivieren.

Ist die Smartwatch weiter entfernt, kommt die schon bekannte »Wo ist?«-Funktion zum Einsatz. Damit könnt ihr über euer iPhone alle mit eurer Apple-ID gekoppelten Geräte auf einer Karte orten.

Mit diesen zwei Funktionen sollte sichergestellt sein, dass ihr eure Apple Watch schnell wiederfindet, egal wo sie sich befindet.

