iOS 17 Beta installieren: Diese Neuerungen fürs iPhone könnt ihr schon jetzt ausprobieren

Die Public Beta von iOS 17 steht zum Download bereit. (Bild: nazarioking, YASUTAKA OTSUKI, stock.adobe.com)

Das Warten hat ein Ende, zumindest für die Neugierigen, die die zahlreichen Funktionen von iOS 17 vorab in der stabileren Public Beta testen möchten.

Apple integriert in das kommende Update zahlreiche sinnvolle und nützliche Neuerungen für den Alltag. Wir haben für euch eine kleine Liste zur Übersicht zusammengestellt. Vorab gibt es jedoch einen wichtigen Hinweis zu beachten.

Wichtiger Hinweis: Dies ist eine Beta-Version. Das bedeutet: iOS 17 kann noch Fehler enthalten und zu Problemen bei der Verwendung des iPhones führen. Es ist auch dringend zu beachten, dass nach der Installation einige Apps möglicherweise nicht mehr funktionieren. Wer im Alltag auf die volle Funktionalität des iPhones angewiesen ist, sollte die Installation überdenken. Vor dem Update sollte unbedingt ein Backup erstellt werden. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in unserem Guide: So erstellt ihr ein iPhone-Backup in wenigen Schritten

iOS 17 Beta installieren: So geht‘s

Inzwischen hat Apple die Installation von Beta-Versionen für das iPhone stark vereinfacht. Um am Beta-Programm teilzunehmen, sind folgende Schritte zu befolgen

Registriert euch beim Apple Beta Software-Programm. Öffnet den Link mit eurem iPhone und befolgt die Anweisungen. Meldet euch mit der Apple-ID an und registriert das Gerät.

Nach der erfolgreichen Registrierung wechselt ihr in die Einstellungen des iPhones. Tippt unter »Allgemein« auf »Softwareupdate«.

Tippt jetzt auf Beta-Updates und wählt aus der Liste »iOS 17 Public Beta« aus.

Geht jetzt zurück und ladet das Update auf iOS 17 Beta herunter.

Nach der Installation wird das iPhone automatisch neu gestartet. Anschließend könnt ihr die folgenden Neuerungen für das iPhone testen.

iOS 17 Beta: Die Neuerungen im Überblick

Das neueste Update für Apples iPhones bringt eine ganze Reihe an Funktionen mit sich. Einige Neuerungen werden erst nach dem finalen Release im Herbst implementiert. Die folgende Liste gibt euch einen Vorgeschmack:

Standby-Modus : Hängt das iPhone 14 Pro oder Pro Max horizontal auf ein MagSafe-Ladegerät, wird das Smartphone in ein Smart-Display umgewandelt. Anschließend werden Widgets wie Uhren, Fotos oder Smart-Home-Geräte angezeigt.

: Hängt das iPhone 14 Pro oder Pro Max horizontal auf ein MagSafe-Ladegerät, wird das Smartphone in ein Smart-Display umgewandelt. Anschließend werden Widgets wie Uhren, Fotos oder Smart-Home-Geräte angezeigt. Interaktive Widgets : Für den Sperr- und Startbildschirm kommen endlich interaktive Widgets. Somit könnt ihr auf Funktionen innerhalb der Widgets zugreifen - zum Beispiel ToDos abhaken - ohne, dass sich die App öffnet.

: Für den Sperr- und Startbildschirm kommen endlich interaktive Widgets. Somit könnt ihr auf Funktionen innerhalb der Widgets zugreifen - zum Beispiel ToDos abhaken - ohne, dass sich die App öffnet. iPad-Sperrbildschirm: Der Lockscreen des iPads kann jetzt ähnlich wie beim iPhone angepasst werden. Die Widgets sind auf dem Tablet ebenfalls interaktiv.

Neben diesen zwei großen Neuerungen, werkelt Apple auch innerhalb der Apps an weiteren Features:

Notizen : Einzelne Notizen lassen sich jetzt untereinander verlinken.

: Einzelne Notizen lassen sich jetzt untereinander verlinken. Fotos : Ihr könnt Fotos jetzt mit einem Antippen zuschneiden. Zoomt hinein und wählt oben rechts das entsprechende Zuschneiden-Symbol.

: Ihr könnt Fotos jetzt mit einem Antippen zuschneiden. Zoomt hinein und wählt oben rechts das entsprechende Zuschneiden-Symbol. Erinnerungen : Die App erhält jetzt eine Liste mit automatischer Gruppierung der Lebensmittel.

: Die App erhält jetzt eine Liste mit automatischer Gruppierung der Lebensmittel. Health : Die Health-App wandert nun auch auf das iPad.

: Die Health-App wandert nun auch auf das iPad. Bildschirmentfernung : Diese Funktion soll Kurzsichtigkeit vorbeugen, vorrangig für Kinder. Aktiviert ihr diese Funktion unter »Bildschirmzeit« > »Bildschirmentfernung«, gibt das iPhone eine Warnung aus, wenn das Handy zu nahe an das Gesicht gehalten wird.

: Diese Funktion soll Kurzsichtigkeit vorbeugen, vorrangig für Kinder. Aktiviert ihr diese Funktion unter »Bildschirmzeit« > »Bildschirmentfernung«, gibt das iPhone eine Warnung aus, wenn das Handy zu nahe an das Gesicht gehalten wird. Datenschutz : Das Betriebssystem erinnert euch daran, wenn eine App vollen Zugriff auf eure Fotos besitzt. Aktuell scheint der Zeitraum der Erinnerung bei sechs Monaten zu liegen.

: Das Betriebssystem erinnert euch daran, wenn eine App vollen Zugriff auf eure Fotos besitzt. Aktuell scheint der Zeitraum der Erinnerung bei sechs Monaten zu liegen. Timer : Ihr könnt jetzt mehrere Timer gleichzeitig starten. Diese werden auch als Live-Aktivität im Sperrbildschirm angezeigt.

: Ihr könnt jetzt mehrere Timer gleichzeitig starten. Diese werden auch als Live-Aktivität im Sperrbildschirm angezeigt. AirTags : Die AirTags lassen sich jetzt mit bis zu fünf Personen teilen. Über die Wo Ist?-App könnt ihr auf diese Funktion zurückgreifen.

: Die AirTags lassen sich jetzt mit bis zu fünf Personen teilen. Über die Wo Ist?-App könnt ihr auf diese Funktion zurückgreifen. Haptic-Touch: Es gibt jetzt eine voreingestellte Stufe: »Standard«. Diese Option bestimmt, wie schnell Kontextmenüs, Aktionen oder die Inhaltsvorschau beim gedrückt halten angezeigt werden.

Weitere Funktionen werden mit den nächsten Beta-Versionen für iOS 17 folgen. Einige Neuerungen wie die hauseigene Journal-App werden vermutlich erst nach dem offiziellen Release im Herbst erscheinen.

Was haltet ihr bisher von iOS 17? Welche Funktionen habt ihr bereits ausprobiert und was fehlt euch noch im iPhone Betriebssystem? Haben wir Funktionen in der obigen Liste vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!