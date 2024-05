Eine 40 Jahre alte Technologie kapituliert bei Elden Ring nach 17 Sekunden

Ein alter Feind erscheint: Die VHS-Kassette dürften heute viele jüngere Spieler gar nicht mehr kennen.

Gemessen an der technologischen Entwicklung ist Elden Ring noch ein brandneues Spiel. Im Jahr 2022 erschienen, hat das düstere Fantasy-Rollenspiel aus dem Hause FromSoftware auch nach wie vor eine starke Spielerbasis vorzuweisen.

Und die dürfte dem Soulslike auch in den kommenden Monaten nicht abhandenkommen. Denn mit Shadow of the Erdtree steht für Fans Ende Juni der Release der ersten großen Erweiterung des Rollenspiels ins Haus.

Kein Wunder also, dass Elden Ring auf Twitch, YouTube und Kick momentan rauf und runter gestreamt wird. Viele Spieler verwenden für ihre Gameplay-Aufnahmen wohl moderne Aufnahmeprogramme wie OBS Studio oder Camtasia. Ein Elden-Ring-Spieler handhabt seine Aufnahmen jedoch auf die altmodische Art.

3:14 Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Im Storytrailer lässt Bossgegner Messmer die Welt brennen

Rein mit der Kassette!

In einem Video, das User jim3692 auf Reddit teilte, zeigt er sein antiquiertes Aufnahme-Setup für Elden-Ring-Sessions. Darin zu sehen: ein altertümlicher VHS-Rekorder für Videokassetten. Nach technologischen Maßstäben ein Dinosaurier, denn das VHS-Format stammt aus dem Jahr 1976!

Im Clip ist zu sehen, wie jim3692 eine Kassette einlegt und eine kurze Gameplay-Sequenz abspielt, die er darauf aufgenommen hat. Die Bildqualität ist grauenhaft, der Sound ebenso. Und als es in einen Bosskampf geht, endet die Aufnahme nach nur 17 Sekunden abrupt. No Signal , heißt es da auf dem Bildschirm. Ganz so zuverlässig scheint das VHS-Format wohl doch nicht mehr zu sein.

Falls euch die verrückte Methode interessiert, schaut euch das Video in diesem Embed an:

Die Kassette, die jim3692 in seinem Video abspielt, ist übrigens keine frische . Denn bei VHS-Tapes hatte man damals ähnlich wie bei den kleineren Musikkassetten die Möglichkeit, vorherige Aufnahmen zu überschreiben.

Daher flimmert in dem Reddit-Clip vor den Elden-Ring-Aufnahmen zunächst auch Pampers-Werbung über den Bildschirm. Vielleicht handelt es sich hier aber auch um zielgruppengerechtes Marketing. Denn beim ein oder anderen Elden Ring Boss dürften sich einige Spieler wohl auch mal in die Hose machen.

Düster und furchteinflößend dürften die Bosse wohl auch in Shadow of the Erdtree bleiben, das am 21. Juni erscheint.

Erst vor wenigen Tagen ist zu der kommenden Erweiterung ein neuer Trailer veröffentlicht worden, den wir bereits ausführlich auf versteckte Details durchleuchtet haben. Den Artikel findet ihr oben in der Linkbox. Außerdem erklärt euch unser Autor Philip dort, welche Dinge ihr vor dem Start des Addons unbedingt noch erledigen solltet.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche unmöglichen (und ungewöhnlichen) Aufnahme-Methoden kennt ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!