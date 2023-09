iOS 17 Bilder teilen: Versteckte iMessage-Funktion lässt euch wieder schnell Fotos versenden

Die alte iMessage-Ansicht wird vermisst. (Bild: DenPhoto, stock.adobe.com)

Apples neuestes Smartphone-Betriebssystem iOS 17 ist erst seit wenigen Tagen offiziell erhältlich, doch schon jetzt stören sich Nutzer an der überarbeiteten Oberfläche von iMessage.

Denn die Apps von iMessage und der Foto-Picker sind von einer sichtbaren Leiste in ein Menü gewandert, das erst nach Tippen auf einen Button mit Pluszeichen links neben der Eingabezeile für Nachrichten erscheint.

Undokumentierter Trick, um Foto-Auswahl direkt aufzurufen

Apple-typisch gibt es aber noch eine andere, sehr einfache Möglichkeit, die Foto-Auswahl direkt aufzurufen und das Plus-Menü der iMessage-Apps zu umgehen: Ihr müsst das + -Zeichen neben der Texteingabezeile lange gedrückt halten, dann erscheint nicht die neue App-Auswahl, sondern die Fotoauswahl taucht direkt am unteren Bildschirmrand auf.

Für mich persönlich kommt dieser Shortcut gleich nach dem ebenfalls kaum dokumentierten Trick, durch Halten und Bewegen des Fingers auf der Bildschirmtastatur des iPhones einen beweglichen Textcursor zu erhalten.

Glücklicherweise bietet Apple diese Funktion inzwischen auch durch Druck auf den Textcursor selbst an.

Hier findet ihr den Plus-Button zum Aufruf der iMessage-App-Übersicht (Quelle: Apple, modifiziert)

App-Interface von iMessage kann auch umsortiert werden

Wem die Reihenfolge der iMessage-Apps, die nun über das Plus-Zeichen erreichbar sind, nicht gefällt, der hat auch die Möglichkeit, die Apps neu zu sortieren. Dazu müsst ihr zunächst die App-Übersicht über das Plus-Zeichen neben der Nachrichteneingabe aufgerufen werden, es erscheint ein Overlay mit den iMessage-Apps am unteren linken Bildschirmrand.

Anstatt hier eine App durch Antippen aufzurufen, haltet ihr die App, die ihr in der Liste nach oben oder unten verschieben wollt, länger gedrückt. Sobald ihr ein leichtes Klicken spürt, könnt ihr die iMessage-App wie gewünscht verschieben.

Weitere Tipps und Tricks zu iOS 17 erfahrt ihr hier:

Was haltet ihr vom neuen Design der iMessage App in iOS 17? Gefällt euch der neue Look oder kämpft ihr noch mit dem Redesign? Bleibt ihr vielleicht vorerst bei iOS 16 oder gehört ihr zum Lager der Android-Nutzer und besitzt gar keine Produkte aus dem Apple-Mikrokosmos? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren unter diesem Artikel mit, wir freuen uns auf euer Feedback!