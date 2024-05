Diablo 4 feiert seinen ersten Geburtstag und überhäuft euch mit Geschenken

Jubel! Diablo 4 wird ein Jahr alt und lässt Beute regnen.

Blizzard dreht in den nächsten Tagen die Loot- und Level-Regler aufs Maximum, denn Diablo 4 feiert seinen ersten Geburtstag! Und wie könnte man den besser zelebrieren, als mit Schätzen, Level-Ups und toten Goblins.

Zur Feier des Releases am 6. Juni 2023 läuft eine Woche lang der sogenannte Marsch der Goblins, der jede Menge kleine und große Vorteile mit sich bringt. Wir fassen hier die Geburtstags-Boni zusammen und wünschen natürlich ebenfalls alles Gute. Das Event läuft vom 6. bis zum 13. Juni 2024.

21:15 Diablo 4 - Nach viel Kritik baut Blizzard das Spiel mit Season 4 radikal um!

Geschenke in Diablo 4

Die Feierlichkeiten zum Diablo-Geburtstag sind insgesamt in drei unterschiedliche Bereiche geteilt, jeder davon lohnt sich aus anderen Gründen für euch.

Geschenke

Wer vor allem ein paar kostenlose Cosmetics einsacken will, der kann gleich mit mehreren solcher Geschenke rechnen - von denen ihr euch aber nur eins aussuchen dürft. Insgesamt könnt ihr bis zum 20. Juni eins von sieben kosmetische Objekte einsacken. Die sieben Geschenke gibt es in diesem Bild zu sehen. Es handelt sich um eine Waffe für jede Klasse, sowie ein neues Pferd oder dessen Rüstung.

Diese kosmetischen Objekte sind während des Geburtstags kostenlos. Zumindest eines davon.

Schatzgoblins

Wer sich seine Geschenke lieber verdienen will, der kann darüber hinaus bis zum 13. Juni in Diablo 4 Jagd auf haufenweise Schatzgoblins machen. Diese gierigen kleinen Biester tauchen in der Zeit rund um den Geburtstag deutlich häufiger auf und können sogar in kleinen Rudeln auftreten. Außerdem lässt jeder erschlagene Goblin nochmal mehr Loot aus seinem prallen Beutel fallen, als das normalerweise der Fall ist.

Obendrein tauchen viel mehr Schreine der Gier auf, deren Segen ihr euch abholen könnt. Damit lassen besiegte Gegner mehr Gold fallen und ihr sammelt es zudem effizienter ein.

Segen der Mutter

Der Segen der Mutter wird gelegentlich über Sanktuario verhangen und sorgt dann sowohl im ewigen als auch im saisonalen Realm dafür, dass ihr deutlich mehr Erfahrungspunkte und Gold einsammelt. Während des Jubiläums bekommt ihr folgende Boni:

25 Prozent mehr Erfahrung

50 Prozent mehr Gold

Diese Segen sind zudem stapelbar und können mit diversen weiteren Multiplikatoren vergrößert werden. Beispielsweise erhöht sich die Erfahrungs-Boost noch weiter, wenn ihr ein Elixier des Dämonenschlachtens schluckt und dadurch den Erfahrungsgewinn durch besiegte Dämonen um weitere 5 Prozent steigert.

Das macht es möglich, wirklich rasant eure Charaktere aufzustufen, den Battle Pass zu steigern und womöglich das Max-Level zu erreichen. Der Segen der Mutter bleibt 10 Tage lang aktiv.

Parallel laufen auch bei Diablo Immortal Feierlichkeiten. Das Mobile-Spiel wird zwei Jahre alt und auch hier sind die Goblins los, die euch mit reicher Beute beschenken. Zusätzlich könnt ihr euch einen neuen legendären Edelstein kostenlos in den Beutel stecken.

Ach ja, und dann wartet auch noch ein neuer Bossgegner, ein neues Event, die Prüfung der Plünderung und auf dem Phantommarkt ein kosmetisches Set. Für letzteres besteht aber nur eine winzige Chance, dass ihr sie überhaupt bekommt. Der Immortal-Geburtstag läuft vom 6. bis 20. Juni.