Die Ringe der Macht: Freut ihr euch auf Staffel 2? Verratet es uns in unserer Umfrage!

Freilich dürfen auch Orks an unserer Umfrage teilnehmen!

Bald bricht ein neues Zeitalter an. Na gut, das ist etwas übertrieben. Aber wir wollten im Tolkienschen Fachjargon formulieren. Denn am 29. August 2024 startet Staffel 2 von Die Ringe der Macht auf Amazon Prime. Damit geht eine zweijährige Wartezeit zu Ende, und Fans wie Kritiker der ersten Staffel sind gespannt, wie die Handlung weitergesponnen wird.

Auf welcher Seite steht ihr? Hat euch Staffel 1 so gut gefallen wie einem Hobbit das zweite Frühstück? Oder konntet ihr mit den teils sehr großen erzählerischen Freiheiten, die sich die Drehbuchautoren verglichen mit der Buchvorlage erlaubt haben, überhaupt nichts anfangen?

Um das herauszufinden, haben wir eine Umfrage aufgesetzt und bitten euch nun in die Wahlkabine. Im Anschluss rufen wir noch zum großen Entthing im Kommentarbereich auf. Aber bitte: bleibt sachlich, sowohl bei der Formulierung eurer Meinung als auch beim Diskutieren mit anderen Community-Ringträgern.

1:43 Die Ringe der Macht: Der erste Trailer zur zweiten Staffel ist da

Die Ringe der Macht: Staffel 2 wird in meinen Augen …

Der Rat hat getagt, eure Entscheidung ist gefallen. An den Hängen des GameStar-Berges wird sich das Zeitalter der Amazon-Serie entscheiden. Ach, verzeiht uns! Mit uns sind schon wieder die Mearas durchgegangen.

Wir blicken noch einmal zurück: Für Amazon war Staffel 1 von Die Ringe der Macht ein voller Erfolg. Noch immer zählt der Auftakt zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen auf Amazon Prime überhaupt. Und angesichts der über 13 Millionen Trailer-Abrufe auf YouTube zu Staffel 2 lässt sich guten Gewissens behaupten, dass das Interesse an der Serie in keinster Weise abgeebbt ist.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Staffel 1 hat die Gemüter der Fans fast so sehr gespalten wie Aragorns Schwert den Kopf des Moria-Orks in Die Gefährten. Viele stören sich an den Änderungen der Lore und der Darstellung bekannter Figuren wie Galadriel und Elrond. Ob Staffel 2 hier weiteres Öl ins Feuer gießen wird?