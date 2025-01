iOS 18.2.1: Apple veröffentlicht iPhone-Update mit wichtigen Fehlerbehebungen

Apple iOS 18.2.1 steht ab sofort zum Download bereit.

Nach dem großen Update auf iOS 18.2, welches im Dezember 2024 eine Reihe neuer Funktionen aufs iPhone brachte, hat Apple nun einen kleineren Patch auf iOS 18.2.1 nachgeschoben.

Das Update steht ab sofort zur Verfügung und kümmert sich laut Hersteller um »wichtige Fehlerbehebungen«; es wird allen Benutzern empfohlen. Nähere Informationen zum Patch gibt es nicht – ob auch Sicherheitslücken gestopft werden, ist also unklar.

Um die Aktualisierung auf iOS 18.2.1 manuell anzustoßen, müsst ihr auf eurem iPhone in die Einstellungen gehen und dann »Allgemein« und »Softwareupdate« ansteuern. Hier könnt ihr nach dem Update suchen und es installieren.

Der Patch steht im Übrigen auch für das iPad in Form von iPadOS 18.2.1 zum Download bereit.

Derzeit testet Apple schon das nächste größere Update auf iOS 18.3. Dieses befindet sich seit Dezember in der Betaphase.

Die aktuelle Testversion ist im Hinblick auf neue Features übersichtlich, bringt aber zumindest eine willkommene Funktion für Besitzer von Saugrobotern mit.

Kompatible Geräte können nämlich nun auch in Apple Home eingebunden werden und lassen sich so besser ins Smart Home integrieren. Die Veröffentlichung von iOS 18.3 könnte im Februar erfolgen.

Mit iOS 18.4 steht im Anschluss an iOS 18.3 ebenfalls ein größeres Update an. Laut Macrumors soll der Patch neue Siri-Funktionen integrieren. Unter anderem soll der Sprachassistent eine tiefere Integration in Apps und ein besseres Verständnis für kontextbezogene Anfragen erhalten.

Deutsche Nutzer dürften mit dem Update auch endlich Zugriff auf die »Apple Intelligence«-Funktionen erhalten, die es bisher nicht in der EU gibt. Apple testet die Version angeblich schon seit einiger Zeit intern. Erwartet wird die Veröffentlichung von iOS 18.4 im April 2025.

Welche Funktionen erwartet ihr von zukünftigen iOS-Updates? Was muss eurer Meinung nach dringend nachgereicht werden? Schreibt es in die Kommentare.