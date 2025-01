iOS 18.4-Beta kommt: Apple Intelligence könnte in Deutschland mit der finalen iPhone-Version starten

Die Version iOS 18.3 ist noch nicht einmal veröffentlicht und schon steht die erste Beta von iOS 18.4 kurz vor dem Start. (ravinepz - Adobe Stock)

Die erste Beta-Version von iOS 18.4 startet offenbar schon in Kürze, vermutlich nach dem Release von iOS 18.3, das in wenigen Tagen erscheint.

Ob die Funktionen von Apple Intelligence bereits mit der kommenden Beta von iOS 18.4 in Deutschland (und auf Deutsch) getestet werden können, bleibt abzuwarten. Zudem wird ein kompatibles iPhone benötigt, also mindestens ein iPhone 15 Pro.

Release: Wann erscheint iOS 18.4?

Wie das Portal MacRumors berichtet, wird die Beta zwar in Kürze freigegeben, das endgültige Update plant Apple aber erst im April zu veröffentlichen.

Immerhin hat das Unternehmen selbst angekündigt, dass erst dann der volle Funktionsumfang in weiteren Ländern, darunter voraussichtlich auch Deutschland, zur Verfügung stehen wird.

Die große Zeitspanne zwischen der Beta-Version und dem endgültigen Release hängt offenbar damit zusammen, dass Apple wegen der Funktionen von Apple Inteligence möglichst viel Testzeit einplanen möchte.

Mögliche Neuerungen in iOS 18.4

Das iPhone-Update wird im Wesentlichen die KI-Suite von Apple umfassen, wenn Apple seine Pläne einhält.

Image Playground

Apple führt ein Diffusionsmodell ein, das ähnlich wie Dall-E und Midjourney Bilder erzeugen kann. Mit der Anwendung »Image Playground« können Bilder schnell, lokal und einfach mit vorgefertigten Eingabeaufforderungen erstellt werden.

Diese Funktion wird systemweit eingeführt und funktioniert mit einer Reihe von Anwendungen wie Notizen, Pages, Freeform, Keynotes und anderen.

Image Playground ähnelt bereits etablierten Diffusionsmodellen.

Schreibwerkzeuge

Die Schreibwerkzeuge von Apple ermöglichen es, einen bestehenden Text mit Hilfe von Apple Intelligence zu überarbeiten und in einen anderen Schreibstil, etwa »professionell« oder »locker«, umzuwandeln.

Dazu gehört auch die Korrektur von Grammatik, Wortwahl und Satzbau. Anhand von Vorschlägen kann der Text auch nachträglich verändert werden. Eine Funktion zum Zusammenfassen des Textes steht ebenfalls zur Verfügung.

Meldungen wie Push-Benachrichtigungen werden nach Wunsch priorisiert und zusammengefasst. Allerdings hat Apple diese Funktion in der Beta von iOS 18.3 aufgrund von Fehlern vorübergehend deaktiviert.

Genmoji

Fans von Emojis kommen mit iOS 18.4 auf ihre Kosten. Durch die Eingabe einer Beschreibung ist die Erstellung eines einzigartigen Emojis auf Wunsch möglich. Sogenannte »Genmojis« können auch aus Fotos von Kontakten erstellt und als Antwort auf Nachrichten oder als Sticker verschickt werden.

Visual Intelligence

Die Kamerasteuerung des iPhone 16 soll mit iOS 18.4 auch hierzulande nützlicher werden. Im Grunde ähnelt sie entfernt Google Lens und Circle to Search.

Apple stellte die Funktion auf der Keynote im September für die iPhone-16-Serie vor.

Durch Gedrückthalten der Kamerasteuerung lassen sich unter anderem Informationen zu einem Restaurant oder einem Unternehmen abrufen, Texte übersetzen, zusammenfassen oder sogar vorlesen.

Die Funktion erkennt auch Kontaktinformationen wie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen.

Hat man Objekte mit Visual Intelligence gescannt, lassen sich ähnliche Objekte in Google suchen.

Auch eine Anbindung an ChatGPT soll möglich sein, um das Sprachmodell von OpenAI nach weiteren Informationen zu befragen.

Verbesserungen für Siri

Mit iOS 18.4 soll Siri mehrere Verbesserungen erhalten. Neben einem neuen Aussehen soll Siri natürliche Sprache verstehen und reagieren, wenn man den Satz unterbricht. Die wohl größte Stärke des Sprachassistenten ist der Zugriff auf Apps von Apple.

So kann Siri Nachrichten schreiben oder für später vormerken, Optionen in den Einstellungen finden und Fotos durchsuchen.

Ob die neue Siri mit dem Update im April auch auf Deutsch verfügbar sein wird, ist noch unklar. Zumindest wird das Siri-Update in diesem Jahr erstmals auch in den Regionen verfügbar sein, die bereits Apple Intelligence nutzen.

Neue Foto-Funktionen

Mit iOS 18.4 erhalten wir Zugang zu Apples »Clean up-»Tool, einem Pendant zu Googles Magic Eraser. Mit dem Werkzeug kann man künftig in der Fotos-App Objekte oder Personen auf Bildern wie von Zauberhand verschwinden lassen.

Auch eine Erinnerungsfunktion wurde vorgestellt: Durch die Eingabe einer Beschreibung erstellt die App eine Story mit den passenden Bildern. Optional lässt sich auch ein Song aus Apple Music einbinden. Zudem erhält die App eine verbesserte Suchfunktion, mit der Bilder einer Person besser gefunden werden können.

Mail-App

Die bereits mit iOS 18.2 verbesserte Mail-App unterteilt zeitkritische Mails, Rechnungen, Newsletter oder Werbemails automatisch in vier Kategorien, um sie schneller zu finden. Zusätzlich werden links neben den Mails Kontaktbilder oder Firmenlogos der Absender angezeigt.

Die überarbeitete App ist zwar auch jetzt schon in Deutschland verfügbar, allerdings nur, wenn die Systemsprache auf Englisch umgestellt wird. Außerdem fehlt eine Integration von Apple Intelligence.

In Zukunft wird es möglich sein, Mails zusammenzufassen, vorgefertigte Antworten zu versenden und auch die Suchfunktion erhält Verbesserungen durch Apples KI-Modell.

Mehr Standard-Apps

Wie MacRumors schreibt, ist es durchaus möglich, dass weitere Apps von Drittanbietern in den Systemeinstellungen als Standard festgelegt werden können (nur in der EU). Mit iOS 18.4 könnte dies Navigations- und Übersetzungs-Apps betreffen.

Smart Home

Im Code von iOS 18.3 wurden Hinweise gefunden, dass Staubsaugerroboter in Apple Home integriert werden können. Die Integration wurde nicht in die endgültige Version von iOS 18.3 aufgenommen.

Es ist daher denkbar, dass Apple diese Funktion mit dem Update auf iOS 18.4 nachliefert.

Kommt iPhone Mirroring nach Deutschland?

Mit iPhone Mirroring lässt sich das iPhone auf dem Mac spiegeln. Auch Drag and Drop zwischen den Geräten ist somit möglich.

Zusammen mit Apple Intelligence hat uns Apple das iPhone Mirroring sowie die Fernsteuerung auf dem iPad vorenthalten.

Beide Funktionen sind bis auf Weiteres in Deutschland nicht verfügbar und Apple hat bisher nicht bekannt gegeben, ob sich dies mit iOS 18.4 respektive macOS 15.4 ändern wird.

Da das Unternehmen die Funktionen aus ähnlichen Gründen nicht für die EU bereitgestellt hat, sich dies aber mit iOS 18.4 vermutlich ändert, könnten die beiden Funktionen im April nach Deutschland kommen. Diese Spekulation ist jedoch mit Vorsicht zu genießen.

iOS 18.4: An der Beta teilnehmen

Hinweis: Ein iPhone-Backup ist vor der Installation der iOS 18(.4) Beta fast unerlässlich. Wie man ein iPhone Backup mit iCloud, Windows und macOS erstellt, haben wir im folgenden Artikel zusammengefasst: So erstellt ihr ein iPhone-Backup in wenigen Schritten Bitte beachtet, dass es bei (größeren) Versionssprüngen zu Kompatibilitätsproblemen mit Apps kommen kann, darunter auch teilweise wichtige Apps wie Banking. Auch das iPhone selbst kann stark betroffen sein.

Wenn die erste Beta-Version in Kürze zum Download bereitsteht und ihr daran teilnehmen wollt, geht wie folgt vor:

Registriert euch mit eurer Apple ID auf der Beta-Support-Seite von Apple. Wichtig ist, dass ihr mit der gleichen Apple ID auch auf dem iPhone eingeloggt seid.

Meldet euch auf der Seite mit der Apple ID an.

Wählt jetzt unter »Erste Schritte« den Link »Registriere dein iOS-Gerät«. Befolgt anschließend den Leitfaden, um das iPhone zu registrieren.

Öffnet anschließend die Einstellungen auf dem iPhone und navigiert zu »Allgemein« > »Software aktualisieren«. Wählt in diesem Fenster unter »Beta Updates« den Punkt »iOS 18.4 Public Beta« aus (sobald das Beta-Update bereitsteht).

Wie bereits oben erwähnt, ist es durchaus möglich, dass Apple Intelligence in der ersten Beta-Version noch nicht zum Testen in Deutschland und in deutscher Sprache zur Verfügung steht. Es ist nicht auszuschließen, dass Apple die KI-Funktionen mit einem späteren Beta-Update kurz vor April zur Verfügung stellt.

Sobald nähere Informationen dazu vorliegen, werden wir diesen Artikel aktualisieren.