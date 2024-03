Ausgerechnet Google soll im Sommer eines der wichtigsten Updates für das iPhone bringen

Kommt iOS 18 mit der Google-KI Gemini? (Bildquelle: fellowneko via Adobe Stock / Google)

Seit geraumer Zeit liegt der Fokus der Smartphone-Welt auf diverse Funktionen auf Basis von Künstlicher Intelligenz.

Während Samsung mit »Galaxy AI« bereits einige Features für die S24-Serie veröffentlicht hat und diese in weitere Smartphones einbinden will, arbeitet Apple wohl an einem ChatGPT-ähnlichen System, das intern als »AppleGPT« bezeichnet wird.

Dabei muss es aber nicht zwangsläufig bleiben, wie das Portal Bloomberg berichtet: Demzufolge soll sich der iPhone-Hersteller in fortgeschrittenen Gesprächen mit Google befinden, um deren Gemini-KI zu lizenzieren und mit dem kommenden iOS 18 einzubinden.

KI-unterstützer Inhalt Das Wichtigste in Kürze Apple in Gesprächen mit Google für Lizenzierung von Gemini-KI

Unklar, ob KI-Features nur für iOS 18 oder auch für iPadOS und macOS erscheinen

Vorstellung voraussichtlich auf der im Juni stattfindenden WWDC 2024

Dem für gewöhnlich gut informierten Bloomberg-Insider Mark Gurman zufolge sollen sich Apple und Google in »aktiven Verhandlungen« befinden.

Diese sollen zum Ziel führen, dass Apple für das anstehende Softwareupdate auf iOS 18 eine Lizenz für das Large Language Model (LLM) von Google erhält, damit dieses die noch unbekannten KI-Features des neuen Betriebssystems antreibt.

Unklar ist, ob solche Funktionen explizit den iPhones mit iOS 18 vorbehalten sein werden oder ob Apple solche KI-Features mit Google Gemini auch für iPadOS oder macOS freischaltet.

Wenn sich Apple bei der eingangs erwähnten Konkurrenz aus dem Hause Samsung orientiert, dürfte dies der Fall sein - immerhin ist Galaxy AI nicht nur für Smartphones konzipiert, sondern wird unter anderem auch für das Tab S9 freigegeben.

Warum Apple trotz wohl laufender Entwicklungsarbeiten an AppleGPT auf die Google-Variante umschwenken will, ist indes nicht bekannt.

Spekuliert wird im Bloomberg-Artikel über möglicherweise verzögerte Fortschritte; auch sei denkbar, dass die Apple-KI gegenüber der Konkurrenz nicht stark genug ist, um zu überzeugen.

Dass es zwangsläufig zu einer Partnerschaft zwischen Apple und Google Gemini kommt, bleibt zudem abzuwarten.

Immerhin stünde in diesem Sinne eine bereits bekannte Alternative parat: Auch OpenAI sei als mögliche Lizenz denkbar. Mit ChatGPT habe Apple immerhin gute Erfahrungen gemacht, nachdem die zugehörige Anwendung im vergangenen Mai im App Store erschienen ist.

Näheres über Apples Pläne zu iOS 18 und der potenziellen Google-Partnerschaft werden wir wohl erst zur WWDC 2024 erfahren. Auf der Entwicklerkonferenz, die turnusmäßig voraussichtlich im Juni stattfindet, dürften alle relevanten Neuerungen zur kommenden Version des iPhone-Betriebssystems gezeigt werden.

Habt ihr schon Erfahrungen mit Google Gemini gemacht und würdet euch die KI für das iPhone wünschen? Oder sollte Apple doch auf die eigene Entwicklung setzen, auch wenn diese länger als geplant dauern sollte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!