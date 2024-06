Apple zeigt iOS 18: Alle Neuerungen zum iPhone-Update in der Übersicht

iOS 18 ist da - in der ersten Übersicht fehlt aber noch jede Spur von KI-Funktionen.

Die WWDC 2024 hat wie erwartet iOS 18 zum Vorschein gebracht - und für den Anfang haben wir nichts über Künstliche Intelligenz gehört. Allerdings ist die Keynote der Entwicklerkonferenz noch in vollem Gange. Wenn es also wie erwartet zum One More Thing am Ende kommt, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Neuer Homescreen und überarbeitetes Kontrollzentrum

Los ging es zunächst mit dem neuen Homescreen, der ein individuelleres Aussehen des Startbildschirms durch eine bessere Verteilung von Icons und Widgets ermöglichen soll.

Zudem lässt sich das Farbdesign der Symbole nun (fast) beliebig anpassen. Ebenso wird der iPhone-15-exklusive Action Button über neue Möglichkeiten zur Belegung verfügen, etwa mit der Notizen-App.

Auch das Kontrollzentrum hat einige neue Features erhalten. In diesem lassen sich nun mehrere Apps von Drittanbietern zu Gruppen zusammenfassen und per »Control Center Gallery« aufrufen.

Mit »Lock an App« können daneben namensgetreu einzelne Anwendungen per Biometriedaten, also Touch oder Face ID, vor Fremdzugriff geschützt werden.

Kommunikation: Neue Effekte, mehr Übersicht

Apple Messages erhalten indes eine Funktion, mit der Nachrichten zu einem festgelegten späteren Zeitpunkt versendet werden - schlicht »Send Later« genannt.

Der reine Text an sich lässt sich zudem nun in den gewohnten Optionen formatieren, etwa fett, kursiv oder durchgestrichen . Dabei soll es aber nicht bleiben; es wurden etwa Effekte wie »geschüttelte« Texte gezeigt.

Abseits davon kündigte Apple an, dass »zentrale iMessage-Funktionen« per Satellit freigeschaltet werden. Fotos sind aber nicht dabei, da deren Datenverkehr per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verschlüsselt wird.

Der letzte Punkt im Bereich Kommunikation: Die Mail-App kann nun automatisch den Posteingang in verschiedene Kategorien einsortieren. So verspricht Apple zumindest eine Hilfestellung zur besseren Übersicht.

Fotos-App: Das »größte Redesign aller Zeiten«

Mit stolzen Worten kündigte Craig Federighi das »größte Redesign aller Zeiten« für die Fotos-App an. Eine große optische Überarbeitung dürft ihr hier aber nicht erwarten, vielmehr geht es um die reine Funktionalität.

Neue »Collections«, also klassische Fotosammlungen, sollen nach verschiedenen Themen gefiltert werden. Genannt wurden etwa Zeit, Lieblingserinnerungen oder Reisen. Zudem erkennt iOS 18 nun ganze Menschengruppen und sortiert die zugehörigen Fotos ebenfalls in eigene Gruppen ein.

Eine Keynote ohne Künstliche Intelligenz?

An diesem Punkt hört die Vorstellung von iOS 18 auf - über KI-Features wurde entgegen ursprünglicher Erwartungen nichts (noch) nichts verraten. Fortsetzung folgt?