Das größte Design-Update seit über 10 Jahren: iOS 19 soll das iPhone optisch komplett umkrempeln

iOS 19 hat das Potenzial, iPhones neues Leben einzuhauchen. (Bild: weyo, Rafael Henrique - Adobe Stock)

Es sind nur noch wenige Monate bis zur WWDC 2025 und so langsam trudeln die ersten Leaks und Informationen zu den geplanten Neuerungen ein. Auch wenn die Gerüchteküche kaum neue Funktionen für iOS 19 in Aussicht stellt, wird eine der größten optischen Anpassungen überhaupt erwartet.

Im Detail:

Die Webseite Bloomberg berichtet von einer »grundlegenden Veränderung« der Apple-Betriebssysteme.

Ziel sei es, ein »konsistenteres plattformübergreifendes Erlebnis« zu schaffen und die Steuerung der einzelnen Geräte zu vereinfachen (via MacRumors).

Konkret sollen mit iOS 19 Icons, Menüs, Apps, Fenster und Schaltflächen überarbeitet werden .

. Die letzte so große Änderung wurde 2013 mit iOS 7 vorgenommen.

Die Betriebssysteme werden wahrscheinlich Designelemente von visionOS übernehmen, wie beispielsweise die Kamera-App auf dem iPhone. Allerdings werden die kommenden Updates nicht komplett auf der Designsprache der Mixed-Reality-Headset-Software basieren.

Wie die neue Kamera-App aussehen könnte, zeigte bereits der YouTube-Kanal fpt.

iOS 19: Das große Siri-Upgrade verzögert sich

Die Nachricht über die angeblich große Design-Anpassung kommt nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass das große Siri-Update bis auf Weiteres verschoben wurde, vermutlich bis iOS 20 im nächsten Jahr. Möglicherweise müssen wir sogar noch länger warten.

Ursprünglich waren erste Verbesserungen des Sprachassistenten für iOS 18.4 geplant, das voraussichtlich im April 2025 erscheint.

Wie aus einem weiteren Bericht hervorgeht, könnte sich iOS 19 (neben einem neuen Design) vor allem auf die Optimierung der bestehenden KI-Funktionen konzentrieren. Demnach arbeitet das Unternehmen an der Ausweitung von Apple Intelligence auf eigene Apps und möglicherweise an einer API für Drittanbieter.

iOS 19: Die Community befürchtet teilweise nichts Gutes

Noch ist nichts in Stein gemeißelt. Klarheit wird es frühestens auf der WWDC geben, die üblicherweise im Juni stattfindet. Die Community hinter einer solchen Design-Anpassung befürchtet jedoch nichts Gutes.

In diversen Foren und Reddit-Beiträgen wird über Fehler in iOS 18 sowie fehlende oder verschobene Features geklagt.

»Ich bin hier eine kaputte Schallplatte. Beheben Sie einfach die Fehler. Bitte. Bringt keine neuen Fehler mit.« abatabia

ShaisGuy schlägt die Brücke zur Fotos-App, die mit IOS 18 überarbeitet wurde und ebenfalls nicht gut ankam.

»Großartig, mehr Neugestaltungen wie die iOS 18 Fotos App«

Einige User nehmen es hingegen mit Humor:

»Keine Sorge, es wird verschoben.« TechWhisperer

Wiederum gibt es in der Community positive Stimmen, die sich für eine grundlegende Design-Anpassung offen zeigen.

»Bringt es! Ich würde nicht sagen, dass iOS müde aussieht, aber es ist Zeit für einige Änderungen im allgemeinen Betriebssystemdesign.« CtrIos





Was haltet ihr von solchen Veränderungen an den Betriebssystemen? Habt auch ihr ein ungutes Gefühl oder freut ihr euch über ein frischeres Aussehen der Apple-Produkte? Wollt ihr lieber einen besseren Sprachassistenten? Welche Funktionen sollte Apple mit iOS 19 unbedingt nachliefern? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare!