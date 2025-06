Wann erscheint iOS 26? Unsere Prognose für das Release-Datum

Apple hat den Release-Zeitraum für iOS 26 bereits eingegrenzt.

Wir werfen bereits einen Blick auf die erste Beta-Version von iOS 26 und iPadOS 26, die sich beide noch in der Entwicklung befinden. Abgesehen von den typischen Rucklern und Bugs, die kaum der Rede wert sind, machen die beiden Betriebssystemversionen einen soliden Ersteindruck. Für ein erstes Fazit ist es jedoch noch viel zu früh.

Bis zur Veröffentlichung der finalen Version vergehen noch einige Wochen. Unter Berücksichtigung der vergangenen Jahre und mithilfe unserer Glaskugel können wir jedoch eine erste Prognose abgeben, wann mit dem finalen Release von iOS 26 zu rechnen ist.

Wir halten den Release von iOS 26 und iPadOS 26 am Montag, dem 15. September, für sehr wahrscheinlich.

Warum? In den letzten vier Jahren hat Apple einen berechenbaren Rhythmus aufgezeigt:

Release von iOS 18: Montag, 16. September 2024

Release von iOS 17: Montag, 18. September 2023

Release von iOS 16: Montag, 16. September 2022

Release von iOS 15: Montag, 20. September 2021

In der Regel findet die iPhone-Keynote von Apple knapp eine Woche vor der Veröffentlichung der Software statt. In der Regel ist dies der zweite Montag oder Dienstag des Monats. Demnach könnten die neuen iPhone-17-Modelle sowie die Apple Watch Series 11 und die Apple Watch Ultra 2 am 8. September 2025 vorgestellt werden.

Vor dem Release startet Apple allerdings noch die öffentliche Beta, die bereits für Juli 2025 angekündigt wurde. Der Zeitplan für iOS 26 könnte demnach wie folgt aussehen, sofern unsere Glaskugel richtig liegt.

09. Juni: Start der Developer Beta

07. Juli: Start der Public Beta

15. September: Release von iOS 26 und iPadOS 26

Drei iPhones gehen in diesem Jahr leer aus

Das iPhone XS Max, iPhone XS sowie iPhone XR werden das Update auf iOS 26 nicht erhalten.

Obwohl für die iPhones mit dem Erscheinen von iOS 26 keine neuen Systemupdates mehr bereitgestellt werden, veröffentlicht Apple weiterhin Sicherheitsupdates für ältere Geräte, um etwa kritische Sicherheitslücken zu schließen.

Zudem hört das Smartphone nicht auf zu funktionieren. Selbstverständlich könnt ihr das Gerät weiterhin verwenden. Beachtet allerdings, dass diverse Apps mit zukünftigen Updates ebenfalls unterstützte Geräte aus der Support-Liste streichen könnten.