»Er hat uns gerettet« – Bevor der jetzige Regisseur das Ruder übernahm, sah es für Spider-Man 4 düster aus

Der Punisher (links: Jon Bernthal) feiert in Brand New Day sein MCU-Kinodebüt. Bildquelle: Sony Pictures/Marvel Studios/Disney

Im MCU haben alle vergessen, wer Peter Parker ist. Bei mir ist jedoch genau das Gegenteil der Fall: Ich fiebere dem Release von Brand New Day seit Wochen entgegen – vor allem, weil mein absoluter Lieblings-Avenger Hulk alias Bruce Banner mit am Start ist.

Mit meinen imaginären Netzen habe ich mich vorab in eine Pressekonferenz geschwungen und gespannt den Worten der Stars und Studiochefs gelauscht. Dabei hat sich ziemlich klar herauskristallisiert, dass es anfangs nicht wirklich rosig für Spider-Man 4 aussah. Denn wenn mehrfach von einer »Rettung« gesprochen wird, muss die Lage schon wirklich akut gewesen sein.

Brand New Day wird »kleiner« als No Way Home

Anders als das dritte Spidey-Abenteuer wird die Geschichte der Fortsetzung deutlich intimer und Peter befindet sich hier »im dunkelsten Kapitel seines bisherigen Lebens.« Was den perfekten Nährboden für eine spannende und tiefgründige Geschichte bietet.

Zendaya hat den Stimmungswechsel ganz treffend mit einem Vergleich der Figuren beschrieben: Während Peters ehemalige Freundin MJ etwas von seiner optimistischen Art mitgenommen hat, verliert sich die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft jetzt im Pessimismus. Ein grummeliger Peter Parker ist kaum vorstellbar, wenn ich mir seine sonstigen Auftritte im Universum so anschaue.

Gerade die Richtung des Films machte Sony und Marvel jedoch am Anfang sehr zu schaffen, denn offenbar konnte man sich lange nicht auf eine Idee einigen. Der Knoten löste sich erst, als Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel-Cretton die Bühne betrat und dem Film wieder neues Leben einhauchte.

Tom Holland selbst beschreibt die Zeit davor als »beängstigend« und enthüllte, dass die Entwicklung von Brand New Day »in 100 verschiedene Richtungen lief.« Daniel-Cretton war demnach genau die Person, die benötigt wurde, damit sich »alle wieder auf eine Idee fokussieren konnten.«

2:35 »Absolut Cinema 🔥« – Der neue Trailer zu Spider-Man: Brand New Day macht Fans sofort Lust auf mehr, Schuld daran: Die Rückkehr des unglaublichen Hulks

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Zwei verschiedene Visionen

Marvel und Sony streiten sich immer mal wieder wie zwei Geschwister, die sich ein Spielzeug teilen müssen. Lange Zeit ging es um die Gewinnverteilung und Finanzierung der Spidey-Filme – zuletzt offenbar darum, welche Richtung die Figur im Universum einschlagen soll.

Demnach strebte Sony laut dem etablierten Insider Daniel Richtman (via ComicBookMovie) damals einen weiteren riesigen Blockbuster à la No Way Home an – samt Tobey Maguire und Andrew Garfield. Marvel – allen voran Studiochef Kevin Feige – hingegen pochte auf einen Ansatz, der die persönliche und emotionale Gefühlslage von Peter Parker besser widerspiegelt.

Scheinbar hat man mit Spider-Man: Brand New Day hier einen guten Kompromiss gefunden. Es kehren viele bekannte Figuren wie Hulk oder Scorpion (Mac Gargan) zurück, es entwickeln sich auch ganz neue Dynamiken wie die zwischen Spidey und Punisher (Jon Bernthal) und zusätzlich ergründet man die psychologischen Tiefen von Peter Parkers Figur.

Was womöglich auch dabei hilft, eine gute Mitte zwischen den beiden Ansätzen zu finden: Laut Sony-Chefin Amy Pascal machen »alle Figuren dasselbe durch.« Sie alle fühlen sich ausgegrenzt und allein. Die innere Gefühlswelt von Peter wird demnach durch die der anderen Helden noch mehr verstärkt.

Wie das Ganze im Film letztendlich wirkt, sehen wir dann ab dem 29. Juli 2026 auf der großen Leinwand. Werdet ihr euch Spider-Man: Brand New Day im Kino anschauen? Habt ihr vielleicht sogar schon Tickets gekauft? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

An der Marvel-Front passiert gerade auch einfach ganz schön viel, denn vor Kurzem wurde der erste richtige Trailer zu Avengers: Doomsday enthüllt. Mehr dazu in der obigen Linkbox.