Red Dead 2: Die echten Pinkertons forderten einst Geld per Abmahnung von Rockstar - doch der Schuss ging nach hinten los

In RDR2 sind die Pinkerton-Agenten hinter euch her.

In Rockstars Red Dead Redemption 2 sendet die Pinkerton National Detective Agency ihre Agenten aus, nachdem sie beauftragt wird, die Van der Linde Gang aufzuspüren und vor Gericht zu stellen.

Die auch in der echten Welt existierende Sicherheitsfirma wollte zum Release vor acht Jahren ebenfalls rechltich gegen Rockstar vorgehen.

Unterlassungserklärung gegen Rockstar

Im Jahr 2018, also zum Release von RDR2, schickte Pinkerton eine Unterlassungserklärung an Rockstar und dessen Muttergesellschaft Take-Two. Die Detektei forderte eine nicht näher benannte, einmalige Zahlung oder eine prozentuale Beteiligung an den Einnahmen durch das Spiel.

Pinkerton sah nämlich die eigenen Namensrechte verletzt, da Rockstar keine Erlaubnis eingeholt hatte, die 1850 gegründete Detektei im Spiel zu verwenden.

Laut der Sicherheitsfirma würde das Spiel außerdem »den falschen Eindruck erwecken, dass das Spiel von Pinkerton stammt oder [das Unternehmen] in irgendeiner Weise mit Rockstar Games verbunden ist, und zwar in einer Weise, die Kunden täuscht oder Verwirrung oder Irrtümer hervorruft«.

Zudem war man nicht glücklich darüber, dass die Pinkerton-Agenten im Spiel als Antagonisten auftreten. Es wurde mit einer Klage gedroht, sollte Rockstar den Forderungen nicht nachkommen.

14:15 Red Dead Redemption 2 - Test-Video zur PC-Version

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Rockstar ging direkt zum Angriff über

Die Klage kam aber dann von Rockstar und Take-Two selbst. Diese ist online einsehbar und enthält auch die im Artikel erwähnten Forderungen und Zitate der Sicherheitsfirma, die heute übrigens unter dem Namen Pinkerton Consulting & Investigation auftritt.

Der Publisher argumentiert, dass Pinkerton Teil der amerikanischen Geschichte ist und so zur authentischen Darstellung der damaligen Zeit gehört. Diese habe man sich mit RDR2 zur Aufgabe gemacht.

Obendrein warf man Pinkerton vor, sich am Erfolg des Spiels bereichern zu wollen. Weiter verweist Rockstar auf die bisherige Nutzung des Namens Pinkerton in anderen Medien, ohne dass sie tätig wurden.

Als Beispiele werden der Western Long Riders aus dem Jahr 1980, die TV-Serie Deadwood, der Elton-John-Song »Ballad of a Well-Known Gund« und die Buchreihe »The Pinkerton Detective Series« genannt.

Am Ende wollte es Pinkerton nicht auf einen Prozess ankommen lassen und zog sämtliche Forderungen zurück. Rockstar und Take-Two verzichteten ihrerseits auch darauf, die Klage aufrechtzuerhalten.