Neues iPad Pro: Apple plant wohl Release für OLED-Tablet bereits in wenigen Monaten

Apple bringt laut vielen Gerüchten 2024 ein iPad Pro mit OLED-Display.

Im Jahr 2024 wird Apple seinem iPad Pro offenbar ein großes Upgrade spendieren und vom Mini-LED-Display auf ein OLED-Display umsteigen. Wie MacRumors berichtet, geht das entsprechende Panel noch diese Woche in Produktion.

Die Auslieferung der neuen iPads soll bereits in wenigen Monaten beginnen.

iPad Pro mit OLED: Release-Termin offenbar im April

Einem neuen Bericht von The Elec zufolge wird die Produktion bereits in wenigen Tagen beginnen, um den Veröffentlichungstermin für die neuen OLED-iPads im April 2024 einhalten zu können. Die Massenproduktion der neuen Tablets soll im März beginnen.

Ein Bericht von Bloomberg deutet ebenfalls darauf hin, dass die neuen iPads im zweiten Quartal 2024 auf den Markt kommen werden. Der April als Veröffentlichungsmonat scheint also nicht ganz abwegig.

Daraus ergibt sich ein weiterer Hinweis: Apple könnte im März seine erste Keynote für 2024 abhalten und die gesamte neue iPad-Reihe vorstellen.

Im vergangenen Jahr hatte der Konzern erstmals seit 10 Jahren kein neues iPad vorgestellt. Neben neuen iPads werden auch neue MacBook Air Modelle erwartet.

Was uns im Jahr 2024 noch von Apple erwarten könnte, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

iPad Pro mit OLED: Specs und Preise

Die bisherigen Berichte zu den OLED-iPads deuten auch auf leichte Anpassungen im Design, insbesondere beim Display, hin.

So soll das iPad Pro eine Displaygröße von bis zu 13 Zoll haben (bisher 12,9 Zoll). Der geringe Unterschied dürfte auf die dünneren Displayränder zurückzuführen sein.

Darüber hinaus wird Apple mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den neuen Pro-Ablegern den neuen M3-Chip verbauen, der erstmals in den Macs 2023 verbaut wurde.

Ist mit einer Erhöhung des Arbeitsspeichers zu rechnen? Vermutlich wird die iPad-Pro-Serie wieder mit 8 GByte Arbeitsspeicher starten. Immerhin hat Apple auch in seinen neuesten MacBooks mindestens 8 GByte verbaut.

Beim internen Speicher dürfte der Hersteller aus Cupertino eine Option von bis zu 4 TByte anbieten. Bisher sind nur maximal 2 TByte interner Speicher möglich.

Auch beim Preis soll es eine Steigerung geben. Diversen Gerüchten zufolge sollen die schmucken OLED-iPads im Vergleich zum Modell 2022 teurer werden.

Zur Erinnerung: Das aktuelle iPad Pro mit Mini-LED-Display wird für 1450 Euro (UVP) verkauft.

Der Hersteller wird den höheren Preis vermutlich mit den höheren Produktionskosten des OLED-Panels im Vergleich zu LCD und Mini-LED begründen.

Was haltet ihr von neuen iPad Pros mit OLED-Display? Für wen könnte sich ein Upgrade lohnen? Macht es in euren Augen überhaupt noch Sinn, so viel Geld für ein solches Gerät auszugeben, wenn MacBooks teilweise günstiger zu haben sind? Was müsste Apple an iPadOS ändern, um das Tablet für euch attraktiver zu machen? Schreibt es unten in die Kommentare!