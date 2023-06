iPadOS 17: 5 nützliche Funktionen, die das iPad (Pro) noch mehr zu einem PC-Ersatz machen

Das iPad als Arbeitscomputer nutzen? Mit iPadOS 17 könnte Apple den nächsten Schritt machen.

Das iPad von Apple hat in den letzten Jahren eine große Entwicklung durchgemacht. Es hat sich von einem einfachen Tablet zu einem Desktop-nahen Computer gemausert.

Mit den Chipsätzen M1 und M2 haben die Kalifornier dem iPad einen leistungsstarken ARM-basierten SoC verpasst, der auch in Mac-Rechnern zum Einsatz kommt.

Das Tablet ist als möglicher PC-Ersatz aber nicht nur durch Hardware und Zubehör prädestiniert. Eine sehr wichtige Rolle spielt beim Apple-Tablet vor allem die Software.

Mit iPadOS 17 könnte Apple das Tablet zu einem sehr guten Desktop-Ersatz weiterentwickeln.

iPadOS 17 löst eine der größten Schwächen des Stage Managers

Stage Manager: Die Größe der App-Fenster lässt sich bislang nicht beliebig anpassen.

Der Stage Manager ist ein Multitasking-Feature, über das seit dem Start von iPadOS 16.1 kontrovers diskutiert wird.

Warum? Die Funktion hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt als zu uneinheitlich erwiesen. Die einzelnen App-Fenster lassen sich weder beliebig anordnen noch in der Größe frei anpassen.

Mit iPadOS 17 sollen sich diese Einschränkungen endlich ändern: Apps können frei auf dem Bildschirm platziert werden.

Darüber hinaus wird es in Zukunft auch möglich sein, die Größe der Fenster von Anwendungen frei zu bestimmen.

Auf den ersten Blick scheinen das nur kleine Änderungen zu sein. Apple beseitigt mit diesem Update jedoch eine bisher große Einschränkung.

Externe Webcam-Unterstützung

Apple führt die Unterstützung für externe Kameras mit dem kommenden iPadOS 17 Update ein.

Das bedeutet, dass es in Zukunft möglich sein wird, eine DSLR- oder DSLM-Kamera sowie eine Webcam oder ein anderes kompatibles Gerät direkt an das iPad Pro anzuschließen.

Die Verbindung wird entweder direkt über ein USB-C-Kabel an das iPad oder über einen entsprechenden Adapter hergestellt.

Unter der zweiten Developer-Beta von iPadOS 17 wird diese Funktion nur in Verbindung mit FaceTime unterstützt.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass Apple diese Funktion in Zukunft auch auf andere Apps von Drittanbietern ausweiten wird.

Interaktive Widgets kommen

Die Widgets werden mit iPadOS 17 endlich interaktiv.

Apple führt mit dem nächsten Update des Betriebssystems interaktive Widgets auf dem iPad ein.

Mit einem Fingertipp lassen sich verschiedene Aktionen ausführen: ToDos abhaken, Audio-Inhalte abspielen oder Smart-Home-Geräte steuern - egal ob auf dem Homescreen oder dem Sperrbildschirm.

Im Zuge dieser Funktion soll es außerdem einfacher werden, die Platzierung der Widgets wieder rückgängig zu machen.

Ist man mit der Platzierung oder dem Widget selbst unzufrieden, kann die Anordnung per Schütteln oder Dreifingergeste rückgängig gemacht werden.

Die folgenden Anwendungen von Apple sind mit einem interaktiven Widget ausgestattet:

Apple Music : Das Starten und Stoppen von Musikinhalten ist möglich. Eine dynamische Auflistung der Top-Charts bietet das Widget ebenfalls.

: Das Starten und Stoppen von Musikinhalten ist möglich. Eine dynamische Auflistung der Top-Charts bietet das Widget ebenfalls. Podcast : Episoden können gestartet und gestoppt werden, ähnlich wie bei Apple Music.

: Episoden können gestartet und gestoppt werden, ähnlich wie bei Apple Music. Safari-Browser : Schnellerer Zugriff auf Lesezeichen über das Widget.

: Schnellerer Zugriff auf Lesezeichen über das Widget. Apple Home : Mit dem neuen Widget habt ihr einen schnellen Zugriff auf die Geräte in eurem Smart Home.

: Mit dem neuen Widget habt ihr einen schnellen Zugriff auf die Geräte in eurem Smart Home. Kontakte: Über das Widget können Informationen zu Kontakten abgerufen werden. Dazu gehören Standort, Nachrichten und freigegebene Bilder.

Die Notizen-App wird weiter aufgebohrt

Die Notizen-App erhält viele sinnvolle Verbesserungen.

Apples Notizen-App ist mittlerweile vollgepackt mit Funktionen. Viel Aufmerksamkeit widmet Apple der hauseigenen Anwendung auch beim nächsten Update.

Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei das PDF-Dateiformat.

Konkret ist das Importieren der Dateien in die Notizen-App und das Bearbeiten der Dateien einfacher möglich. So könnt ihr beispielsweise Textpassagen hervorheben, durchstreichen oder die Autovervollständigungsfunktion nutzen.

Auch die Möglichkeit, gemeinsam an einem PDF-Dokument zu arbeiten, wird Apple in Zukunft anbieten.

Das Verknüpfen einzelner Notizen ist ebenfalls erwähnenswert. Mit diesem Feature ist es möglich, Ideen, Konzepte oder Projekte aus der Vergangenheit miteinander zu verknüpfen und nahtlos zwischen ihnen zu navigieren.

Mit iPadOS 17 wird der Apple-eigene Browser um eine neue Funktion erweitert: Profile.

Diese sollen in ihrer Funktion den Fokus-Modi ähnlich sein. Damit lassen sich separate Browserumgebungen für unterschiedliche Arbeitszwecke, zum Beispiel beruflich oder privat, einrichten.

Was genau ist mit Profilen gemeint? Jedes Profil speichert eigene Cookies, Tabgruppen und Favoriten sowie einen separaten Browserverlauf. Apple verspricht ein einfaches Wechseln zwischen den Safari-Profilen.

Für alle, die das iPad in einem gemeinsamen Haushalt nutzen, könnte diese Funktion ebenfalls nützlich sein.

Weitere Funktionen unter iPadOS 17

Das Ende der Fahnenstange ist mit den oben genannten Funktionen noch lange nicht erreicht. Mit dem großen Update auf das iPad OS 17 werden weitere nützliche und sinnvolle Funktionen für das iPad zur Verfügung stehen.

Das iPad (Pro) erhält mit dem kommenden Update viele hilfreiche Funktionen. Die öffentliche Beta-Version dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Auf welche Features freut ihr euch am meisten? Benutzt ihr das Apple-Tablet täglich in eurem (Arbeits-)Alltag oder verwendet ihr ein Tablet eines anderen Herstellers? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!