WWDC 2023: Apple stellt neues Macbook Air 15 Zoll und Mac Studio vor

Der Macbook Air 15 Zoll wird in vier Farbvariationen angeboten. (Bildquelle: Apple)

Keine Überraschung auf der WWDC 2023: Apple hat wie erwartet ein neues Macbook Air vorgestellt, das auf den Erfolg seines Vorgängers aufbauen soll und in große Fußstapfen tritt. Schließlich handelt es sich beim Vorjahresmodell um den erfolgreichsten Laptop aller Zeiten .

Auch der Mini-PC Mac Studio erhält ein Upgrade unter der Haube: Mit dem M2 Max und M2 Ultra stehen zwei neue Hochleistungs-Chips zur Auswahl. Gleiches gilt für den Mac Pro, der ebenfalls mit dem neuen Ultra-Chip ausgestattet wird.

Wer die WWDC 2023 Keynote verpasst hat, kann in unserem Live-Ticker noch mal alle Details zu Apples Neuvorstellungen nachlesen:

Macbook Air 15 Zoll: Der dünnste Laptop aller Zeiten

Fangen wir beim Äußeren an: Namensgetreu hat der Macbook Air einen 15,3 Zoll großen Bildschirm, der selbstredend auf Liquid Retina setzt und so bis zu einer Milliarde Farben darstellen kann.

Spannend war das Macbook Air aber schon immer aufgrund seiner Maße, die Apple nochmal verkleinert haben will. Das Notebook soll an seiner breitesten Stelle 11,5 Millimeter messen und auf ein Gewicht von weniger als 1,5 Kilogramm kommen.

Zudem soll das neue Macbook Air dank eines lüfterlosen Designs äußerst geräuscharm bleiben; wie das Ganze in der Praxis aussieht (gerade im Hinblick auf die Wärmeentwicklung), bleibt abzuwarten.

Mit dem hauseigenen Apple M2-Chip verspricht das Unternehmen eine bis zu 12 Mal schnellere Performance als das stärkste Intel-Macbook. Beim Speicher haben Kaufinteressierte eine maximale Kapazität von zwei Terabyte, der Arbeitsspeicher kann mit bis zu 24 Gigabyte bestückt werden.

Die Specs des Macbook Air 2023 in der Übersicht. (Bildquelle: Apple)

Auch der Raumklang Spatial Audio mit insgesamt sechs Lautsprechern findet Platz im Gehäuse, das trotz der Komponenten eine Batterie mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden beherbergen soll.

Der neue Macbook Air lässt sich ab heute, dem 5. Juni 2023 vorbestellen, geliefert werden soll er im Laufe der nächsten Woche. Als Preis setzt Apple hier eine UVP von 1.600 Euro an, im Bildungsbereich gibt es 150 Euro Rabatt.

Mac Studio und Mac Pro: Mehr Power für den Mini-PC

Auch der Mac Studio erhält ein Upgrade, welches sich allerdings weniger an der Optik feststellen lässt. Vielmehr liegt der Fokus hier auf den beiden neuen M2-Chips, die auf die Namen Max und Ultra hören.

M2 Max ist bereits aus dem Macbook Pro 2023 bekannt und feiert nun also sein Debüt im Mini-PC sowie dem Mac Pro. Genaue Benchmarks gab es auf der WWDC wieder nicht, aber immerhin soll der Chip bis zu 25 Prozent schneller als der direkte Vorgänger sein.

Gegenüber Intel-basierten Macs sollen es sogar bis vier Mal mehr Performance sein. Das soll sich unter anderem in einem bis zu 50 Prozent schnelleren Rendervorgang in Adobe After Effects äußern.

Der neue Mac Pro will der leistungsstärkste Rechner der Apple-Geschichte werden, hat dafür aber auch seinen Preis. (Bildquelle: Apple)

Neu ist allerdings der M2 Ultra, der exklusiv dem Mac Pro vorbehalten ist und der zwei M2-Max-Chips miteinander kombiniert. Mit 24 CPU-Kernen und bis zu 76 GPU-Kernen verspricht Apple hier den leistungsstärksten Chip der Unternehmensgeschichte.

Diese äußert sich beispielsweise in eine bis zu drei Mal schnellere Ausführung von anspruchsvollen Workflows wie Videotranskodierung und 3D Simulationen.

Speicherseitig stehen wie immer mehrere Variationen zur Auswahl; beim Arbeitsspeicher sollen maximal 192 Gigabyte möglich sein.

Die Specs des M2 Pro und Ultra beeindrucken mit enormen Werten. (Bildquelle: Apple)

Die Euro-Preise der beiden neuen Apple-Modelle lesen sich wie folgt: In der kleinsten Speichervariation ist der Mac Studio für eine UVP von 2.400 Euro erhältlich, Angehörige einer Bildungseinrichtung erhalten den Mini-PC ab 2.160 Euro.

Für den Mac Pro sind hingegen im Tower-Gehäuse mindestens 8.300 Euro fällig (Bildungseinrichtungen: 7.820 Euro). Wer den Rechner im Rack-Gehäuse haben will, sollte hingegen mindestens 9.000 Euro (Bildungseinrichtungen: 8.400 Euro) einkalkulieren.

Wie beim Macbook Air beginnt die Vorbestellphase auch hier ab heute, dem 5. Juni 2023. Ab dem 13. Juni 2023 sollen die Lieferungen beginnen.

Was haltet ihr von Apples Neuvorstellungen auf der WWDC 2023? Kann euch das Macbook Air überzeugen? Lohnt sich der neue Mac Studio als cleverer Mini-PC? Gefällt euch das Tower- oder Rack-Gehäuse des Mac Pro besser? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!