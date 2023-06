iPad OS 17: Wann erscheint das Update für welche iPads und was für neue Funktionen sind dabei?

Die neue Version 17 des Betriebssystems iPadOS für Apples Tablets erscheint offiziell im Herbst 2023.

Bei Apples WWDC 2023 bekam neue Hardware in Form der Vision-Pro-Brille die mit Abstand größte Aufmerksamkeit, aber auch bei etablierter Software wie iPadOS tut sich einiges.

Im Rahmen der Entwicklerkonferenz hat Apple die neue Version iPadOS 17 angekündigt, die jede Menge neue Funktionen mit sich bringt. Wir fassen für euch alle wichtigen Informationen zu Release, kompatiblen Geräten und den kommenden Funktionen zusammen.

Wann kommt iPadOS 17?

Wer Mitglied im Apple Developer Programm ist, der kann ab sofort auf das neue Tablet-Betriebssystem zugreifen. Eine öffentliche Beta folgt im Juli, der offizielle Release steht im Herbst 2023 an.

Welche iPads erhalten das neue iPadOS 17?

Folgende Modelle von Apple sind laut offizieller Angaben zu iPadOS 17 kompatibel:

iPad (6. Generation und neuer)

iPad mini (5. Generation und neuer)

iPad Air (3. Generation und neuer)

iPad Pro 10,5 Zoll

iPad Pro 11 Zoll (1. Generation und neuer)

iPad Pro 12,9 Zoll (2. Generation und neuer)

Was sind die neuen Funktionen von iPadOS 17?

Neben vielen kleineren Änderungen, die wir auf der zweiten Seite dieses Artikels auflisten, gibt es einige größere Neuerungen mit iPadOS 17, unter anderem für den Sperrbildschirm und die Widgets. Beginnen wir mit dem Sperrbildschirm.

● Personalisierter Sperrbildschirm

Auch der Sperrbildschirm von iPads lässt sich in Zukunft individueller gestalten.

Der Sperrbildschirm bietet in Zukunft mehr Möglichkeiten zur Gestaltung und Personalisierung. Neben neuen vorgefertigten Hintergründen und verbesserten alten Varianten (gilt etwa für die Astronomie-Bilder von Planeten), könnt ihr auch eure eigenen Fotos verwenden.

Sowohl Einzelbilder als auch ein dynamischer Hintergrund mit automatisch wechselnden Bildern sind möglich. Und bewegte Live-Fotos lassen sich ebenfalls für den Sperrbildschirm nutzen. Sie werden per KI mit einem Zeitlupen-Effekt versehen, der beim Aufwecken des iPads automatisch zu sehen ist.

Auch die Darstellung vo Datum und Uhrzeit könnt ihr anpassen. Zur Wahl stehen verschiedene Schriftarten und Farben sowie ein Slider zum Anpassen der Breite der Schrift. Im linken Bereich lassen sich außerdem Widgets hinzufügen.

Zu guter Letzt ist es in Zukunft über die so genannten Live-Aktivitäten möglich, auf dem Sperrbildschirm aktuelle Infos zu bekommen. Das kann der Status einer Essenlieferung sein, der Spielstand bei einem Sportevent oder auch aktuelle Daten zu einer anstehenden Reise.

● Interaktive Widgets

Mit iPadOS 17 werden Widgets auf dem Home Screen interaktiv, ihr könnt also darin scrollen und Felder antippen.

Widgets für den Home Screen werden interaktiv. So lassen sich beispielsweise im Erinnerungs-Widget Aufgaben per Fingerdruck als erledigt markieren oder im Musik-Widget direkt Lieder abspielen. Auch Drittanbieter-Apps können in Zukunft interaktiv sein.

● Neue PDF-Funktionen

Per KI werden in PDFs und anderen Dokumenten automatisch Eingabefelder erkannt.

Das Arbeiten mit PDFs soll sich durch KI-Berechnungen verbessern. Dadurch lassen sich beispielsweise automatisch Felder erkennen, in die ihr Daten wie euren Namen eintragen sollt. Das funktioniert auch mit per iPad-Kamera eingescannten Dokumenten.

Außerdem kann die Notizen-App jetzt besser mit PDFs umgehen. Dazu zählt die Darstellung in voller Breite, das Hinzufügen von Kommentaren und Skizzen per Apple Pencil und in Echtzeit angezeigte Änderungen für eine optimierte Zusammenarbeit mit anderen am selben Dokument.

● Health-App jetzt auch für das iPad

Die neue Health-App für das iPad zeigt auch die Daten von eurem iPhone und eurer Apple Watch an.

Apples Health-App kommt in einer angepassten und optimierten Version auf das iPad. Sie soll sich den großen Bildschirm zu Nutze machen, um alle wichtigen Informationen auf einen Blick darzustellen. Das gilt auch für Daten vom iPhone, der Apple Watch und Drittanbieter-Apps.

Außerdem gibt es interaktive Grafiken, die eine genauere Auswertung der eigenen Daten und Werte ermöglichen sollen, sowie das neue HealthKit für Entwickler zum verbesserten Programmieren passender Apps.

Wichtige iOS-Neuerungen, die auch iPadOS 17 betreffen

Neben speziell auf iPadOS 17 zugeschnittenen Neuerungen gibt es auch allgemeinere Updates für iOS 17, die Apples Tablets ebenfalls betreffen.

● Überarbeitete Nachrichten-App

Die neue Check-In-Funktion überwacht auf Wunsch, ob ihr zur geplanten Zeit an einem bestimmten Ort ankommt.

Die Nachrichten-App erhält unter anderem neue Emoji Sticker und die Möglichkeit, eigene Live-Sticker samt Effekten aus euren Fotos zu erstellen. Dazu wird der Hintergrund bei einem Foto eurer Wahl entfernt. Auch die selbst erstellten Sticker können in iPadOS überall per Tastatur aufgerufen werden.

Weitere neue Funktionen sind das automatische Transkribieren von Sprachnachrichten, um ihren Inhalt schneller erfassen zu können, neue Filter für die Suchfunktion, ein Catch-Up -Schalter, um direkt zu ersten ungelesenen Nachricht in einem Gruppen-Chat zu springen und das Antworten auf einzelne Nachrichten per Wischgeste auf der entsprechenden Sprachblase.

Per so genanntem Check-In könnt ihr zu guter Letzt Personen eurer Wahl automatisch darüber informieren lassen, wenn ihr an einem bestimmten Ort angekommen seid, beispielsweise zu Hause. Haltet ihr die geplante Uhrzeit nicht ein, erinnert euch die Funktion daran. Und wenn ihr nicht darauf reagiert, können auf Wunsch automatisch Informationen wie euer aktueller Aufenthaltsort und der Akku-Status das Handys mit anderen geteilt werden.

● Effekte und mehr für FaceTime

Bei Videogesprächen via FaceTime könne ihr in Zukunft Reaktionen wie ein Feuerwerk oder Ballons anzeigen lassen, indem ihr einfache Gesten benutzt.

Außerdem ist es möglich, eine Sprach- oder Videonachricht zu hinterlassen, wenn jemand einen FaceTime-Anruf nicht annimmt, und per Kameraübergabe könnt ihr euren Apple TV 4K wie im Bild oben zu sehen nutzen, um Videoanrufe auf dem großen Fernseher zu sehen.

● Safari-Browser wird individueller und sicherer

Das Surfen im Internet lässt sich nun über verschiedene Profile individualisieren, etwa mit einem privaten und einem beruflichen Profil. Außerdem könnt ihr im Modus für privates Surfen das aktuell angezeigte Fenster per Face- oder Touch-ID sperren und gleichzeitig Tracker eurer Aktivitäten deaktivieren.

Alle weiteren Neuerungen für iPadOS 17 findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.