iPhone 14 Plus - Reviews loben Akkulaufzeit, aber diese kommt mit einem Kompromiss

Dieses Jahr hat Apple wieder einmal vier neue iPhones im Portfolio. Das neue iPhone 14 Plus gesellt sich zu den anderen Modellen als eine größere Variante vom standardmäßigen iPhone 14 mit 6.1 Zoll. Ein kleineres iPhone Mini gibt es somit nicht mehr.

Dabei stellt man sich natürlich die Frage, ob es abseits von der Größe weitere Gründe gibt, sich das Plus anzuschaffen oder ob ihr vielleicht nicht doch besser gleich zum iPhone 14 Pro Max greifen solltet? -zumindest wenn ihr die hohen Kosten nicht scheut.

Das wird am iPhone 14 Plus gelobt

Die Akkulaufzeit vom iPhone 14 Plus ist sehr gut. Laut dem Datenblatt hält der Akku für

26 Stunden Videowiedergabe

20 Stunden Videostream

und 100 Stunden Audiowiedergabe.

Apple hat mit den Angaben nicht übertrieben, denn laut Allison Johnson von The Verge hielt es bei ihm sogar drei Tage durch, mit einer einzigen Akkuladung. Joana Stern vom Wall Street Journal erreichte bei einem Videostream-Test genau die angegebenen 20 Stunden. Das ist nur eine Stunde weniger als beim iPhone 14 Pro Max. Das iPhone 14 Plus hält hier, was es verspricht.

Ebenfalls lobenswert ist die höhere Bildschirmauflösung gegenüber dem kleineren iPhone 14. Das 14 Plus hat eine Auflösung von 2778 x 1284 bei 458 ppi gegenüber den 460 ppi vom iPhone 14. Das bedeutet, dass der größere Bildschirm ziemlich genauso scharf dargestellt wird wie das vom kleineren iPhone 14. Die Inhalte des Displays sind also gut lesbar und User profitieren insgesamt von der größeren Bildfläche.

Obwohl das iPhone 14 Plus um einiges größer ist als das iPhone 14, ist es mit 203 Gramm nur 31 Gramm schwerer und damit verhältnismäßig leicht.

Lance Ulanoff von Techradar lobt vor allem die bessere Performance der Kameras bei schlechtem Licht. Dies dürfte vor allem dem größeren Bildsensor und der neuen Photonic Engine zu verdanken sein. Simpel ausgedrückt werden dabei schon vor dem Drücken des Auslösers mehrere Bilder gemacht und die gesammelten Bildinformationen dazu benutzt, um schärfere und rauscharme Bilder zu kreieren.

Das wird am iPhone 14 Plus kritisiert

Die lange Akkulaufzeit kommt nicht ohne Kompromisse. Das iPhone 14 Plus hat ein Display, das nur mit 60 Hertz läuft. Höhere Bildwiederholraten sind den Pro-Modellen vorbehalten. Die 60 Hertz sind leider auch fest und nicht adaptiv.

Zwar ist das Display schön hell und scharf, aber laut Allison Johnson von TheVerge kommt es noch nicht an die Qualität des Pro Max heran. Generell sind sich Tester und Reviewer einig, dass mindestens ein 90-Hertz-Display hätte drin sein müssen - gerade bei einem Preis von 1149 Euro aufwärts.

Ein kleiner Kritikpunkt ist auch, dass die Nicht-Pro-Modelle noch den älteren A15 Bionic Chip des iPhone 13 Pro verwenden. Die Performance ist aber deswegen keineswegs schlecht und immer noch sehr den modernen Standards entsprechend.

Fazit: iPhone 14 nur größer

Letztendlich ist das iPhone 14 Plus das, was es verspricht - ein größeres iPhone 14. Wem die Bildwiederholrate von 60 Hertz nicht stört, bekommt mit dem Plus-Modell von Apple ein solides großes Smartphone, ohne gleich das teurere iPhone 14 Pro Max kaufen zu müssen. Die tolle Akkulaufzeit ist ein sehr angenehmer Bonus.

Wie sich das Plus-Modell in unserem Test schlägt, werdet ihr noch zeitnah erfahren. Also haltet dafür unbedingt eure Augen und Ohren offen!

Seid ihr am iPhone 14 Plus interessiert oder vermisst ihr schon jetzt ein iPhone 14 Mini? Was haltet ihr von diesem Modell? Schreibt es doch gerne in die Kommentare!