Apple-Event Zusammenfassung: Alle Ankündigungen zu iPhone 14, Apple Watch und Co.

Die lang ersehnte iPhone 14-Keynote von Apple ist nun vorbei. Viele der Gerüchte der letzten Monate haben sich bewahrheitet und ließen damit wenig Platz für Überraschungen. Neben dem iPhone 14 (Pro) wurde auch die Series 8 der Apple Watch vorgestellt, mit einer günstigeren Version und dem Pro-Modell für Sportler, die allerdings Apple Watch Ultra heißt.

Aber auch weitere Produkte wie die neuen AirPods Pro 2 wurden in der Keynote dem Publikum gezeigt. Ihr habt die ganze Vorstellung leider nicht sehen können? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir haben alle Informationen für euch aufbereitet.

Unter den jeweiligen Abschnitten findet ihr einen direkten Link zu dem vorgestellten Produkt mit einer ausführlichen Berichterstattung.

iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max)

Das iPhone 14 wird vom A15 Bionic befeuert, besitzt ein Super Retina XDR-OLED-Display in 6,1 Zoll und eine 12 Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite. Statt eines iPhone 14 Mini gibt es nun ein 14 Plus mit 6,7 Zoll Größe. Die Akkulaufzeit soll um eine Stunde erhöht worden sein. Ansonsten ist vieles vertraut geblieben. Größere Sprünge macht das iPhone 14 Pro (Max). Neben einem Always-On-Display hat sich auch die Frontseite mit der Pile-Hole -Aussparung bewahrheitet, die Apple auf clevere Weise softwareseitig für Anzeigen und mehr nutzt.

Alle Informationen zur 14. Generation des iPhones findet ihr in unserem gesonderten Beitrag.

12 0 iPhone 14, Plus und Pro iPhone 14 / Pro: Alles zu Spezifikationen, Preisen und Release

Apple Watch 8 und Apple Watch Ultra

Auch die Apple Watch wird in diesem Jahr wieder ein Upgrade erhalten. Neben der neu aufgelegten SE-Version und der frischen Series 8 gesellt sich ein weiterer Ableger der smarten Armbanduhr dazu: die Apple Watch Ultra. Diese richtet sich an ambitionierte Leistungssportler, insbesondere an Taucher. Dafür soll die Watch Ultra sogar einen Tauchcomputer ersetzen. Die Series 3 verschwindet nun aus dem Portfolio und wird durch die eine überarbeitete SE-Version als günstigere Alternative ersetzt.

Wie unterscheidet sich die Apple Watch SE von der Series 8? Alle Informationen rund um die Ankündigungen der Wearables von Apple findet ihr in unserem Beitrag.

1 0 Apple Watch 8, SE und Pro Apple Watch 8: Alle Informationen zum Ultra-Modell, der Series 8 und SE

Neue AirPods Pro (2. Generation)

Mit der 2. Generation der AirPods Pro stellt Apple nach drei Jahren ihre neuen Wireless-Kopfhörer vor. Diese unterscheiden sich äußerlich zwar nicht von ihren Vorgängern, sollen euch aber dank verbessertem H2-Chip ordentlich was auf die Ohren geben. Sie bieten rund eine Stunde mehr Akkulaufzeit, Touch-Steuerung am Steg und kommen mit verbessertem Transparenz-Modus sowie deutlich besserer Geräuschunterdrückung als die Vorgänger daher. Laut Apple soll die zweite Generation bis zu zweimal besser die Umgebungsgeräusche filtern.

Zudem könnt ihr mit eurem iPhone eure Ohren scannen, um Spatial Audio noch individueller auf euch zuzuschneiden. Die neuen AirPods Pro können ab dem 9. September vorbestellt werden und erscheinen am 23. September für 299 Euro.

1 0 Mehr zum Thema Apple stellt AirPods Pro 2 vor: Hier erfahrt ihr alles zu Specs, Preis und Release

iOS 16-Release erfolgt schon bald

Lange müsst ihr nicht mehr auf die neue Software für euer iPhone warten, denn iOS 16 erscheint bereits am 12. September, kurz vor dem Launch des iPhone 14. Mit dem neuen Update kommen auch leistungsintensivere Funktionen hinzu, die nicht jedes Smartphone von Apple tragen kann.

iOS 16 Release: Wann das Update zu erwarten ist und welche iPhones es erhalten

Habt ihr das Event von Apple live mitverfolgt? War etwas für euch dabei oder seid ihr größtenteils enttäuscht? Gibt es sogar Produkte, auf die ihr euch besonders freut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!