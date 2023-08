Neue Apple-Hardware: Diese Ankündigungen erwarten uns auf der Keynote im September

Tim Cook auf einem Keynote-Event (Quelle: Apple)

Erst Anfang Juni dieses Jahres stellte Apple auf der WWDC 2023 neue MacBooks und das Mixed-Reality-Headset Vision Pro vor. Mitte September folgt wie jedes Jahr die neue iPhone-Reihe mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro sowie iPhone 15 Ultra (ehemals iPhone Pro Max). Aber auch mit der Neuauflage der Apple Watch und einem iPhone Mini könnte uns Apple auf der Keynote überraschen.

Neue Features der iPhone-15-Reihe

Der September ist seit langem der iPhone-Monat , und daran wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern. Noch ist nicht ganz klar, mit welchen neuen Funktionen Apple bei der 15. Auflage seiner iPhones aufwarten wird. Die Keynote soll vermutlich am 12. oder 13. September 2023 stattfinden.

Als gesichert gilt die Umstellung auf USB-C für Aufladen und Datentransfer der noch ausstehenden Apple-Phones. Damit müssen wir nicht mehr auf die Jagd nach Lightning-Kabeln gehen, sollten wir unser iPhone an der Strippe aufladen wollen.

(Quelle: Apple)

Laut TechRadar soll die Dynamic Island mit der iPhone 15 Serie nicht mehr nur dem iPhone Pro/Max vorbehalten sein, sondern in allen iPhone 15 Smartphones Einzug halten. Bei den Prozessoren wird Apple wohl den A16-Chip für die Standardmodelle verwenden, während der A17-Bionic-Chip dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Ultra/Pro Max vorbehalten bleiben soll.

Dünnere Ränder und eine robustere Rahmenkonstruktion sollen ebenfalls den Pro-Modellen vorbehalten sein, auch von ultraschnellem Laden ist in der Gerüchteküche die Rede. Das iPhone 15 Ultra soll sogar eine neue Periskop-Telekamera mit maximal 6-fachem optischem Zoom erhalten.

Apple Watch 9 und neues iPad mini?

Auch bei der Apple Watch folgt der kalifornische Hard- und Softwarehersteller einem jährlichen Rhythmus. Der S8-Chip hat nun schon eine Weile auf dem Buckel und soll mit der Apple Watch 9 endlich durch einen neueren System-on-a-Chip ersetzt werden, was längere Akkulaufzeiten versprechen könnte. Auch ein größeres Display wird in der Gerüchteküche heiß diskutiert.

Nicht ausgeschlossen scheint zudem eine Apple Watch Ultra 2, die mit einem 2,1-Zoll-Micro-LED-Display ausgestattet sein soll. Ein überarbeitetes iPad mini ist ebenfalls im Gespräch, aber hier ist noch nichts Konkretes bekannt.

Seid ihr auch gespannt auf die neuen Produkte, die Apple auf seiner Keynote im September vorstellen wird? Oder gehört ihr eher zum Lager der Android-Nutzer? Welche kommenden Apple-Produkte findet ihr am spannendsten? Auf welche Neuerungen freut ihr euch oder wünscht ihr euch am meisten? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit!