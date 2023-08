iPhone 15 Farben: Dummy-Modelle offenbaren wie das Handy aussehen wird

Ein Leak offenbart wie die Farboptionen des iPhone 15 aussehen wird. (Bild: Apple)

Das iPhone 15 wird am 12. September vorgestellt und ein neuer Leak zeigt jetzt, wie das Handy aussehen wird und welche Farben verfügbar sein werden.

Farben und USB-C-Anschluss abgelichtet

Der Leaker Sonny Dickson teilt über seinen X-Account erste Bilder vom iPhone 15 und dessen Farboptionen.

Bei den abgelichteten Handys handelt es sich um Dummie-Modelle - dennoch sehen wir jetzt, wie die neuen iPhones aussehen werden.

Die verfügbaren Farben des iPhone 15 sind allesamt sehr matt und pastellig:

Blau

Pink

Grün

Weiß / Beige

Schwarz

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf den Bildern ist zu erkennen, dass die Ränder und Kanten stärker abgerundet sind als beim Vorgänger. Der Rahmen soll aus Aluminium bestehen.

Auch der USB-C-Anschluss ist klar zu erkennen. Die iPhone 14-Reihe ist somit die letzte, die mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet war. Gerüchten zufolge soll das inkludierte USB-Kabel allerdings auf USB 2.0-Geschwindigkeiten begrenzt sein.

iPhone 14 Pro: Die Pro-Modelle könnten hingegen USB 3.2 oder Thunderbolt unterstützen. Der Leaker offenbart auch, wie das iPhone 14 Pro aussehen wird und welche Farben verfügbar sein werden:

Silber

Grau

Schwarz

Blau

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Eine goldene Version gibt es nicht. Die Gehäuse sollen aus Titan bestehen.

Insgesamt sehen die neuen iPhones der 14. Generation sehr ähnlich. Die meisten Änderungen werden unter der Haube erwartet. Die Pro-Max-Reihe soll außerdem in Ultra umbenannt werden und eine Periskop-Kamera erhalten. Was das ist, könnt ihr hier nachlesen:

iPhone 15 mit Periskop: Darum findet die U-Boot-Technologie immer mehr ihren Platz in Smartphones

Die neuen iPhones werden am 12. September um 19 Uhr deutscher Zeit vorgestellt. Ihr könnt das Event live auf Apples eigener Webseite oder auf YouTube mitverfolgen.

Hier könnt ihr mehr über das iPhone 15 lesen:

iPhone 15: Release, Preise, Features - alle Infos & Gerüchte

Gerüchten zufolge könnten die neuen iPhones wieder teurer werden. Was haltet ihr davon? Und wie gefallen euch die Farben der neuen iPhone-Modelle? Stellen sie euch zufrieden oder wünscht ihr euch eine ganz bestimmte? Werdet ihr euch eines der iPhone 15-Handys kaufen? Welches Feature in einem Smartphone ist für euch besonders wichtig und ein Kaufgrund? Schreibt es uns in die Kommentare!