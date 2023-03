Neue Enthüllungen zum kommenden iPhone 15 Pro zeigen die neuen Seitentasten des Flaggschiff-Smartphones von Apple. Bisherige Gerüchte weisen bereits darauf hin, dass in diesem Jahr das iPhone eine derartige Anpassung erhält. Jetzt sind neue Bilder dazu durchgesickert.

Konkret erwischt es die Laut- und Leiser-Taste sowie den Mute-Switch. Letzteres ist seit dem ersten iPhone - also seit 2007 - ein fester Bestandteil des Apple-Smartphones und kaum wegzudenken.

iPhone 15 Pro: So sollen die neuen Tasten funktionieren

Der bekannte Leaker ShrimpApplePro hat auf Twitter neue Bilder und Videos zum kommenden iPhone 15 Pro geteilt. Zu sehen sind auf den computer-gezeichneten Fotos die vermeintlich neuen Seitentasten des Smartphones.

Anstelle zwei separater Tasten für Lauter und Leiser, wird eine einzige längliche Taste am iPhone erwartet. Zum ersten Mal in der Geschichte des Apple-Handys wird außerdem wohl der Mute-Switch für eine neue Taste weichen müssen.

Bei den neuen Knöpfen handelt es sich angeblich um ein Solid-State-Design, bedeutet: Die Tasten werden nicht mehr physisch gedrückt, sondern reagieren mit haptischen Feedback auf die Berührungen.

Dazu wird erwartet, dass Apple zwei zusätzliche Taptic-Engines verbaut, um diese Art von Feedback akkurat am iPhone 15 Pro wiederzugeben. Am ehesten lässt sich diese Technologie wohl mit dem Home-Button des neuesten iPhone SE oder dem Trackpad (Force Touch) des MacBooks vergleichen.

Die Standard-Reihe des iPhone 15 bleibt außen vor

Wie mittlerweile fest von Apple etabliert, geht das neue Design anscheinend zuerst auf die iPhone 15 Pro-Serie über. Die kommende Standard-Reihe bekommt wohl weiterhin den altbekannten Mute-Switch sowie die Lauter- und Leister-Taste verbaut.

Davon abgesehen erhalten sowohl das iPhone 15 als auch das iPhone 15 Pro dünnere Displayränder in diesem Jahr. Bisherige Gerüchte gehen zudem fest davon aus, dass die neue Displayaussparung mit dem Namen Dynamic Island ebenfalls auf das Standardmodell übergeht.

Wie immer sind die Gerüchte mit Vorsicht zu genießen. Bis wir die neuen iPhones endlich zu Gesicht bekommen, wird es wohl noch einige Monate dauern. Im vergangenen Jahr hat Apple die Keynote im September abgehalten.

2023 folgt vorher noch die Entwicklerkonferenz WWDC, die zwischen Mai und Juni erwartet wird. Weitere Informationen rund um das iPhone 15 findet ihr hier:

Das neue iPhone ohne den ikonischen Mute-Switch, bisher unvorstellbar. Was haltet ihr von einer derartigen Anpassung nach knapp 16 Jahren? Würdet ihr - abgesehen vom iPhone - euer Handy gerne mithilfe solcher Tasten steuern oder ist das in euren Augen nur unnötige Spielerei? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!