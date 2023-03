iPhone 15 Ultra: Apple soll jahrelangen Standard bei den Tasten verändern

Wirklich bahnbrechende Neuerungen sind selten. Das hindert Apple aber nicht daran, sich an Neuerungen zu versuchen, die andere Handyhersteller dann kopieren. Diesmal sind es nicht Dynamic Island oder eine zusätzliche Kamera.

Ein Knopf für alles

Gerüchten von 9to5Mac und MacRumors zufolge, wird Apple aus den Lauter- und Leiser-Knöpfen sowie dem Kippschalter zum Muten des iPhone einen einzigen Button machen. Mehr noch: Anscheinend wird es ein sogenannter solid-state button sein. Dieser wird sich nicht mehr drücken lassen, sondern nur noch ein haptisches Feedback wie ein Vibrieren geben.

Tatsächlich sind auch bereits seit geraumer Zeit inoffizielle Bilder aufgetaucht:

Quelle: 9to5Mac

Darüber hinaus gibt ein Leaker von Zone of Tech seine Informationen preis.

Tiefgreifende Design-Änderung

Seit Jahren hat sich Apple nicht an diese drei Schalter gewagt - und das zurecht. Das Handy lauter und leiser machen ist uns mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Viele nutzen die Volume-Buttons auch als Auslöser für die Kamera.

Aus der Sicht des Herstellers ergibt die Neuerung jedoch Sinn. Nicht nur können die haptischen Knöpfe kaputt gehen, sie sind auch Zugang für Staub, Schmutz und Wasser. Je einheitlicher das Gehäuse, desto stabiler.

Pro-Modelle als Vorreiter

Neuerungen finden sich zuerst in den teureren iPhone Pros, bevor sie dann in die Standard-Modelle einfließen. So vermutlich auch dieses Jahr. Solide-State-Buttons wird es vermutlich nur im iPhone 15 Ultra geben. Genau wie spezielle Farben, die neuesten WLAN-Standards und Thunderbolt für höhere Bandbreite - ab 2024 gilt immerhin USB-C als Standard in der EU.

Mit einem iPhone 15 Ultra würde Apple außerdem eine neue Luxus-Sparte etablieren. Neben den gewöhnlichen iPhones und den Pro-Modellen, könnten Ultra das neue High-End sein, das alle Neuerungen abbekommt. Handfestes dazu werden wir erst im September 2023 erfahren, wenn die jährliche Keynote stattfindet.

