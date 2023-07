iPhone 15 Pro mit Action Button? Es gibt Hinweise auf 9 Funktionen der wohl neuen Seitentaste

Der ikonische Stummschalter am iPhone könnte in diesem Jahr durch den Action Button ersetzt werden.

Hinweise auf einen Action Button für das kommende iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max gibt es bereits seit vielen Wochen und Monaten. Neu ist diese Taste keineswegs, sie feierte ihr Debüt in der Apple Watch Ultra aus 2022.

MacRumors möchte jetzt in der vierten Beta-Version von iOS 17 Code-Schnipsel entdeckt haben, die auf die Verwendung einer solchen Seitentaste hinweisen.

iPhone 15 Pro: Action Button mit 9 möglichen Funktionen?

Die Funktion des Action Buttons ist simpel: Sie dient als physischer Shortcut für ausgewählte Funktionen. Bei der Apple Watch Ultra kann sie zum Beispiel dafür genutzt werden, um ein spezielles Workout zu starten, mit der Taschenlampe zu leuchten oder einen Timer zu setzen.

Sogar Kurzbefehle können auf die Seitentaste gelegt werden, was viele weitere Möglichkeiten bereithält. In der Praxis bietet eine derartige Taste bei der Verwendung im Alltag zusätzlichen Komfort.

Beim iPhone wird sich diese Taste wohl eher an Funktionen fürs Smartphone orientieren. MacRumors hat jetzt neun mögliche Shortcuts aus dem Code ausfindig machen können:

Kamera : Die App zum Aufnehmen von Fotos und Videos wird gestartet oder es wird gleich ein Bild aufgenommen.

: Die App zum Aufnehmen von Fotos und Videos wird gestartet oder es wird gleich ein Bild aufgenommen. Stummschalten : Wie beim aktuellen Stummschalter soll es mit dem Action Button weiterhin möglich sein, den Stumm-Modus ein- und auszuschalten.

: Wie beim aktuellen Stummschalter soll es mit dem Action Button weiterhin möglich sein, den Stumm-Modus ein- und auszuschalten. Taschenlampe : Die Taschenlampe am iPhone wird aktiviert.

: Die Taschenlampe am iPhone wird aktiviert. Fokus : Damit sollte ein festgelegter Fokus-Modi aktiviert respektive deaktiviert werden.

: Damit sollte ein festgelegter Fokus-Modi aktiviert respektive deaktiviert werden. Lupe : Dieser Shortcut öffnet die Lupen-Funktion des iPhones, um kleine Texte oder Objekte zu vergrößern.

: Dieser Shortcut öffnet die Lupen-Funktion des iPhones, um kleine Texte oder Objekte zu vergrößern. Kurzbefehle : Die Taste könnte wie der Apple Watch Ultra mit Kurzbefehlen belegt werden, was wiederum viele weitere Optionen bietet.

: Die Taste könnte wie der Apple Watch Ultra mit Kurzbefehlen belegt werden, was wiederum viele weitere Optionen bietet. Übersetzer : Ihr startet die App zum Übersetzen von Texten oder einer Konversation.

: Ihr startet die App zum Übersetzen von Texten oder einer Konversation. Sprachmemos : Mit nur einem Tastendruck könnt ihr eure Gedanken akustisch festhalten.

: Mit nur einem Tastendruck könnt ihr eure Gedanken akustisch festhalten. Barrierefreiheit: Dieser Shortcut wird vermutlich den Zugriff auf die verschiedenen Funktionen zur Barrierefreiheit ermöglichen, darunter VoiceOver, AssistiveTouch und mehr.

Falls eine derartige Taste tatsächlich in das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max integriert wird, ist es gut möglich, dass der Funktionsumfang weiter wachsen wird.

Bisher deuten viele Gerüchte darauf hin, dass Apple bei der kommenden Generation den ikonischen Stummschalter durch den Action Button ersetzen wird.

Damit wäre diese mit einer der größten Anpassungen am iPhone der letzten Jahre. Alle weiteren Gerüchte rund um die iPhone 15-Serie haben wir euch im folgenden Artikel zusammengefasst:

iPhone 15: Release, Preise, Features - alle Infos & Gerüchte

Der Action Button an der Apple Watch Ultra feiert eine große Beliebtheit. Was haltet ihr davon, wenn der ikonische Stummschalter durch eine derartige Taste ersetzt wird? Haltet ihr diese Änderung für unnötig oder wäre dies eine sinnvolle Neuerung? Welche Verbesserungen sollte die kommende Generation mitbringen? Schreibt es unten in die Kommentare!